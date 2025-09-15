Participarea la reality-show-ul Asia Express – Drumul Eroilor este, pentru mulți concurenți, una dintre cele mai solicitante și memorabile experiențe. În sezonul acesta din 2025, (sora Oanei Roman) și Calina Dumitrescu, mama și fiica, au pornit pe traseu cu doar un dolar în buzunar și au fost nevoite să își găsească transport gratuit, cazare gratis și să facă față probelor extreme.

Eliminarea lor prea devreme din competiție a stârnit însă o întrebare care îi preocupă pe mulți telespectatori: Oare câți au primit Catinca și Calina la Asia Express 2025?

Cum au fost eliminate Catinca și Calina din Asia Express

Tensiunile și emoțiile au atins cote maxime încă din prima cursă pentru ultima șansă a noului sezon Asia Express – Drumul Eroilor. În urma probelor solicitante, prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor, a anunțat cine este echipa eliminată din competiție, mai exact, era cea formată din Catinca și Calina Dumitrescu.

Catinca și Calina au decis să renunțe chiar la ultima probă, iar acest lucru le-a grăbit, inevitabil, plecarea din competiție.

Câți bani primesc, pe săptămână, concurenții la Asia Express

Potrivit , fiecare concurent care intră în competiție este remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână de participare în cadrul show-ului. Această sumă se acordă indiferent de dificultățile întâmpinate sau de cât de solicitante sunt probele.

Astfel, chiar și o participare scurtă aduce câștiguri considerabile, având în vedere că filmările presupun doar câteva zile de muncă intensă.

Câți bani au primit Catinca și Calina la Asia Express 2025

Eliminarea echipei formate din Catinca și Calina a venit după prima săptămână, însă, acest lucru nu le-a afectat recompensa financiară. Conform acelorași surse, fiecare dintre ele a primit câte 2.000 de euro, suma integrală prevăzută pentru prima săptămână.

Astfel, chiar dacă au părăsit rapid competiția, mama și fiica au reușit să obțină un câștig de 4.000 de euro în total, o sumă consistentă pentru câteva zile de filmări și probe.

Ce au declarat Catinca și Calina după eliminare

După plecarea din competiție, Catinca și Calina au oferit declarații în exclusivitate pentru Cancan. Catinca a recunoscut că experiența i-a afectat serios starea de spirit și că lipsa somnului a fost una dintre cele mai mari provocări. De asemenea, ea a mărturisit că încă nu a revenit la starea sa inițială.

De asemenea, atât Catinca, cât și fiica ei au subliniat că aventura Asia Express le-a testat răbdarea și le-a scos din zona de confort, însă au rămas cu amintiri de neuitat.

Ce reproșuri a făcut Calina producției emisiunii

Dacă mama a vorbit mai mult despre epuizare, fiica a adus critici dure la adresa producției. Calina a subliniat lipsa unor măsuri de siguranță și igienă în cadrul unor probe.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în acea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a spus Calina în cadrul emisiunii.

Declarația ei a stârnit reacții puternice, mulți telespectatori întrebându-se dacă producătorii au făcut suficient pentru a proteja concurenții.

Cum rămâne experiența Asia Express în amintirea lor

Deși scurtă, aventura Catincăi și a Calinei la Asia Express 2025 va rămâne una dintre cele mai intense experiențe din viața lor. Cele două au descoperit cum este să trăiești cu doar un dolar pe zi, să îți cauți transport și cazare la întâmplare și să îți testezi limitele fizice și psihice.

Chiar dacă au fost eliminate devreme, experiența și expunerea mediatică rămân extrem de valoroase, iar cei 4.000 de euro încasați se adaugă la satisfacția de a fi parte dintr-un show urmărit de milioane de telespectatori.