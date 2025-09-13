Șerban Pavlu a vorbit deschis despre perioada copilăriei și a adolescenței, cum a fost să crească în București și să prindă Revoluția în timpul liceului, dar și despre suferințele în dragoste ale tinereții.

Cum își amintește Șerban Pavlu copilăria în Capitală

„Anii 80 au fost anii copilăriei mele. Eu sunt bucureștean get-beget în sensul că eu n-am avut acea casă la țară, bunici care să mă salveze pentru trei luni de vară de betoanele și praful lui Ceaușescu. Atunci locul meu de joacă predilect era reprezentat de demolările comuniste și apoi construcțiile și șantierele comuniste, inclusiv șantierul de la metrou, unde mi-am petrecut foarte mult timp. Cum la vârsta aceea totul este absolut extraordinar, păstrez niște amintiri extraordinare.

De exemplu, când urmau să intre în demolare o casă, două, trei, se evacuau și rămâneau câteva săptămâni goale, dar în picioare. Atunci le luam în stăpânire noi, spuneam că aia e cazemata noastră, ne făceam un fel de cartier general și ne războiam cu alții care ocupau altă casă. Pur și simplu, eu am asistat la demolarea și schimbarea orașului în timp ce eram în școala generală și apoi în liceu. Cred că asta e cea mai haioasă parte din copilărie. Și faptul că aveam foarte mulți prieteni și ne jucam pe stradă. Stăteam cu orele pe stradă. Nu s-a întâmplat niciodată nimic, nu era un pericol. Cel mai plăcut gust al schimbării din `89 a fost reprezentat de muzică și film. Puteai să ai acces la muzică și filme, iar asta a fost o chestie extraordinară. Am crescut cu treaba asta și mi s-a părut fantastic”, a povestit Șerban Pavlu, pentru

Ce a spus Șerban Pavlu despre perioada liceului și suferința în dragoste

Actorul a susținut apoi că perioada liceului a fost una cu „schimbări extraordinare”, căci Revoluția l-a prins când era în clasa a noua: „Pe lângă toate lucrurile care se întâmplă cuiva, fiindcă am fost un licean obișnuit (m-am îndrăgostit, am citit, am suferit, am ascultat muzică, am fost la petreceri), au avut loc și schimbări care s-au produs pe plan social în România și noutăți care au apărut după Revoluție. Cred că asta a dominat cumva anii aceia din toate punctele de vedere”.

Întrebat dacă a suferit din dragoste, Șerban Pavlu a răspuns: „Am suferit când eram mai tânăr. Am suferit foarte tare din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani chestia asta. Cred că lucrurile s-au schimbat în bine și din punct de vedere al sentimentelor, și din punct de vedere financiar în momentul în care mi-am făcut și am început să trăiesc în felul acesta. Atunci lucrurile au mers bine și financiar”.