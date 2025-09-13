B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”

Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 18:27
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Șerban Pavlu. Sursa foto: Captură video - VREAU SĂ ȘTIU / YouTube
Cuprins
  1. Cum își amintește Șerban Pavlu copilăria în Capitală
  2. Ce a spus Șerban Pavlu despre perioada liceului și suferința în dragoste

Șerban Pavlu a vorbit deschis despre perioada copilăriei și a adolescenței, cum a fost să crească în București și să prindă Revoluția în timpul liceului, dar și despre suferințele în dragoste ale tinereții.

Cum își amintește Șerban Pavlu copilăria în Capitală

„Anii 80 au fost anii copilăriei mele. Eu sunt bucureștean get-beget în sensul că eu n-am avut acea casă la țară, bunici care să mă salveze pentru trei luni de vară de betoanele și praful lui Ceaușescu. Atunci locul meu de joacă predilect era reprezentat de demolările comuniste și apoi construcțiile și șantierele comuniste, inclusiv șantierul de la metrou, unde mi-am petrecut foarte mult timp. Cum la vârsta aceea totul este absolut extraordinar, păstrez niște amintiri extraordinare.

De exemplu, când urmau să intre în demolare o casă, două, trei, se evacuau și rămâneau câteva săptămâni goale, dar în picioare. Atunci le luam în stăpânire noi, spuneam că aia e cazemata noastră, ne făceam un fel de cartier general și ne războiam cu alții care ocupau altă casă. Pur și simplu, eu am asistat la demolarea și schimbarea orașului în timp ce eram în școala generală și apoi în liceu. Cred că asta e cea mai haioasă parte din copilărie. Și faptul că aveam foarte mulți prieteni și ne jucam pe stradă. Stăteam cu orele pe stradă. Nu s-a întâmplat niciodată nimic, nu era un pericol. Cel mai plăcut gust al schimbării din `89 a fost reprezentat de muzică și film. Puteai să ai acces la muzică și filme, iar asta a fost o chestie extraordinară. Am crescut cu treaba asta și mi s-a părut fantastic”, a povestit Șerban Pavlu, pentru VIVA!.

Ce a spus Șerban Pavlu despre perioada liceului și suferința în dragoste

Actorul a susținut apoi că perioada liceului a fost una cu „schimbări extraordinare”, căci Revoluția l-a prins când era în clasa a noua: „Pe lângă toate lucrurile care se întâmplă cuiva, fiindcă am fost un licean obișnuit (m-am îndrăgostit, am citit, am suferit, am ascultat muzică, am fost la petreceri), au avut loc și schimbări care s-au produs pe plan social în România și noutăți care au apărut după Revoluție. Cred că asta a dominat cumva anii aceia din toate punctele de vedere”.

Întrebat dacă a suferit din dragoste, Șerban Pavlu a răspuns: „Am suferit când eram mai tânăr. Am suferit foarte tare din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani chestia asta. Cred că lucrurile s-au schimbat în bine și din punct de vedere al sentimentelor, și din punct de vedere financiar în momentul în care mi-am făcut o familie și am început să trăiesc în felul acesta. Atunci lucrurile au mers bine și financiar”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Monden
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Monden
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Monden
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Monden
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Monden
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
Monden
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
De ce și-a ales Carmen Tănase un soț mai în vârstă: criteriile care l-au făcut „alesul”
Monden
De ce și-a ales Carmen Tănase un soț mai în vârstă: criteriile care l-au făcut „alesul”
Vica Blochina s-a reinventat! Showbizul l-a lăsat, acum e psihonumerolog certificat
Monden
Vica Blochina s-a reinventat! Showbizul l-a lăsat, acum e psihonumerolog certificat
Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
Monden
Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
Ultima oră
20:00 - O dronă rusească ar fi intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: MApN anunță că Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național (FOTO)
19:52 - Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
19:07 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”
18:58 - Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
17:47 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
17:05 - Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu
16:22 - Moody’s confirmă ratingul României, dar cu avertismente. Reacția lui Nazare
16:08 - Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
15:43 - EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
14:43 - Sorin Grindeanu (PSD), despre renunțarea la plafonarea prețurilor la alimente: „Presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!”