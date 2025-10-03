B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Catinca Roman, dezvăluiri despre relația toxică în care a stat fiica ei, Calina: „A existat un abuz”

Catinca Roman, dezvăluiri despre relația toxică în care a stat fiica ei, Calina: „A existat un abuz”

Traian Avarvarei
03 oct. 2025, 23:09
Catinca Roman, dezvăluiri despre relația toxică în care a stat fiica ei, Calina: „A existat un abuz”
Catinca Roman a dezvăluit că fiica ei, Calina Dumitrescu, a suferit un abuz în fosta relație. Sursa foto: Captură video - Asia Express / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Catinca Roman despre abuzul suferit de fiica ei
  2. Ce amenințări a primit Calina după participarea la Asia Express

Catinca Roman a vorbit despre fiica ei, Calina Dumitrescu, și abuzurile prin care aceasta a trecut în fosta relație. Potrivit Catincăi, Calina a trecut printr-o relație „foarte toxică” și, în general, „copiii noștri trăiesc niște vremuri foarte grele și foarte urâte”.

Ce a spus Catinca Roman despre abuzul suferit de fiica ei

„Puțin? Foarte toxică! (…) Pentru mine, toată situația asta e și foarte grea… a fost o lecție, da? Despre câtă înțelepciune poate să-mi dea Doamne Doamne, ca să-mi sprijin copilul indiferent de situație, pentru că… sigur că într-un fel sau altul… deși eu n-am fost în totalitate de acord cu ce au spus ceilalți invitați, copilul este reflecția familiei, dar este și reflecția a ceea ce se întâmplă bine sau mai puțin bine în acea familie, adică… copilul vine și cu niște traume și niște povești de care, în plus, nici nu e vinovat, da?

Nu i-am ținut partea niciodată, în momentul în care n-a fost cauza, a greșit și ea în mare parte, dar aici a fost o situație în care a existat o relație extrem de toxică, în care… din punctul meu de vedere, a existat un abuz. (…) Abuz, știi foarte bine că nu înseamnă numai bătăi, abuzul psihologic e mai nociv și mai toxic decât orice fel de abuz.

Sigur că el a venit pe niște probleme preexistente, și la Călina, de ce nu? Dar eu cred că e asta suntem oameni, ca să învățăm și să evoluăm, da? Și cred că aici (…), copiii noștri trăiesc niște vremuri foarte grele și foarte urâte, soluția nu este să îi ardem pe rug și aici, din păcate, nu trăim într-o societate care excelează prin acest lucru”, a spus Catinca Roman, potrivit România TV.

Catinca Roman a vorbit despre fiica ei și astfel: „Și eu am făcut greșeli și fac. (…) Există o relație tensionată, existau niște vulnerabilități, o perioadă în care ea nu și-a găsit cumva drumul și nu știa încotro să se îndrepte și de aici s-a ajuns la niște lucruri care nu trebuiau să se întâmple. Vreau să subliniez încă o dată că… condamn în mod absolut tot ce s-a întâmplat și tot ce a făcut ea și el, însă… eu cred că lucrurile trebuiesc privite mult mai nuanțat”.

Ce amenințări a primit Calina după participarea la Asia Express

Catinca Roman a mai susținut că fiica ei a primit inclusiv amenințări cu moartea după participarea la Asia Express: „Eu cu hate-ul din online nu am absolut nicio problemă. Asta e lumea în care trăim (…). N-a avut niciun impact foarte serios. Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea, i-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”.

Tags:
Citește și...
Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Monden
Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
Monden
Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
Monden
Irina Columbeanu vrea să devină medic și să salveze vieți: „Sper să și descopăr ceva ce nu a mai fost descoperit”
Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
Monden
Serghei Mizil a pus-o la zid pe Mara Bănică: „Se crede foarte inteligentă. Nu e”. Ce l-a deranjat la jurnalistă
Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”
Monden
Olga Barcani, peripeții la Asia Express: „Îmi venea s-o strâng de gât. Și ea pe mine. Oamenii nu știu ce drac împielițat sunt eu”
Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
Monden
Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații
Monden
Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații
Prilej de sărbătoare pentru The Motans. Denis a devenit tată pentru a doua oară
Monden
Prilej de sărbătoare pentru The Motans. Denis a devenit tată pentru a doua oară
Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
Monden
Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
Monden
Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
Ultima oră
23:54 - Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
23:34 - Zăpadă de jumătate de metru în Munții Bucegi. Vremea extremă face victime printre turiști
23:18 - România, campioană la numărul tinerilor care nu lucrează. Motivele invocate de cei care refuză să se angajeze
23:01 - Ploaia a provocat haos în București. Inundații pe mai multe bulevarde importante din Capitală.
22:39 - Tunisian condamnat la moarte după ce a postat pe Facebook un mesaj prin care îl critica pe președinte
22:19 - David Popovici, dezvăluiri despre cea mai mare dilemă: „Am devenit foarte confuz. Mi-a luat un an plin de terapie”
22:15 - Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească
22:07 - Tensiunile dintre concurenții „Asia Express” continuă. După Mara Bănică, Anda Adam a luat-o în vizor și pe Raluca Bădulescu
22:01 - ANAF ia măsuri drastice împotriva lui Klaus Iohannis. Ce alte pierderi riscă fostul președinte
21:39 - Nicuşor Dan, la Romanian Creative Week. Președintele susține importanța industriilor creative