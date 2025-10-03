Catinca Roman a vorbit despre fiica ei, Calina Dumitrescu, și abuzurile prin care aceasta a trecut în fosta relație. Potrivit Catincăi, Calina a trecut printr-o relație „foarte toxică” și, în general, „copiii noștri trăiesc niște vremuri foarte grele și foarte urâte”.

Ce a spus Catinca Roman despre abuzul suferit de fiica ei

„Puțin? Foarte toxică! (…) Pentru mine, toată situația asta e și foarte grea… a fost o lecție, da? Despre câtă înțelepciune poate să-mi dea Doamne Doamne, ca să-mi sprijin copilul indiferent de situație, pentru că… sigur că într-un fel sau altul… deși eu n-am fost în totalitate de acord cu ce au spus ceilalți invitați, copilul este reflecția familiei, dar este și reflecția a ceea ce se întâmplă bine sau mai puțin bine în acea familie, adică… copilul vine și cu niște traume și niște povești de care, în plus, nici nu e vinovat, da?

Nu i-am ținut partea niciodată, în momentul în care n-a fost cauza, a greșit și ea în mare parte, dar aici a fost o situație în care a existat o relație extrem de toxică, în care… din punctul meu de vedere, a existat un abuz. (…) Abuz, știi foarte bine că nu înseamnă numai bătăi, abuzul psihologic e mai nociv și mai toxic decât orice fel de abuz.

Sigur că el a venit pe niște probleme preexistente, și la Călina, de ce nu? Dar eu cred că e asta suntem oameni, ca să învățăm și să evoluăm, da? Și cred că aici (…), copiii noștri trăiesc niște vremuri foarte grele și foarte urâte, soluția nu este să îi ardem pe rug și aici, din păcate, nu trăim într-o societate care excelează prin acest lucru”, a spus Catinca Roman, potrivit România TV.

Catinca Roman a vorbit despre fiica ei și astfel: „Și eu am făcut greșeli și fac. (…) Există o relație tensionată, existau niște vulnerabilități, o perioadă în care ea nu și-a găsit cumva drumul și nu știa încotro să se îndrepte și de aici s-a ajuns la niște lucruri care nu trebuiau să se întâmple. Vreau să subliniez încă o dată că… condamn în mod absolut tot ce s-a întâmplat și tot ce a făcut ea și el, însă… eu cred că lucrurile trebuiesc privite mult mai nuanțat”.

Ce amenințări a primit Calina după participarea la Asia Express

Catinca Roman a mai susținut că fiica ei a primit inclusiv după la : „Eu cu hate-ul din online nu am absolut nicio problemă. Asta e lumea în care trăim (…). N-a avut niciun impact foarte serios. Acum, sunt sigură că pe Calina a afectat-o un pic mai mult pentru că tocmai cei care i-au criticat comportamentul au avut același gen de comportament, dacă nu mai rău ca ea, i-au trimis tot felul de mesaje, de la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea. Lucrurile au mers până acolo”.