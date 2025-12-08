Ronald Gavril a avut grijă să îi facă partenerei sale, Anamaria Prodan, un altfel de cadou de Moș Nicolae.

Ce cadou special a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril

Pe 6 decembrie, sportivul a câștigat un meci de box prin KO, ceea ce nu a putut decât să o bucure nespus de mult pe impresară.Victoria lui nu este decât rezultatul eforturilor și muncii sale continue, așa cum însăși Anamaria Prodan susține. Pugilistul și-a învins adversarul prin KO, într-un meci disputat în Carolina de Sud, America.

Impresara, venită în vizită la copiii săi, a luat și ea parte la meciul de box al partenerului său. Deși a fost o luptă greu de privit, Anamaria Prodan i-a fost alături până la capăt sportivului. Succesul în meci nu a fost doar o altă victorie adăugată la palmares, ci un cadou de Moș Nicolae pentru partenera sa.

„A fost un meci foarte greu. Greu de privit pentru mine. Dar, experiența și profesionalismul lui Ronald și-au spus cuvântul. A învins.

Din nou determinarea, sacrificiile pe care le a făcut o viață pentru performanță, curajul și măreția au învins. Calitățile lui Ronald sunt incontestabile.

Sunt foarte mândră de el, de toată viața lui și îl dau mereu drept exemplu pentru generațiile tinere ale țării”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!.

Cum își va serba Anamaria Prodan ziua de naștere

Mai sunt doar câteva zile până la aniversarea Anamariei Prodan, pe 17 decembrie. Impresara va împlini 53 de ani, iar în cadrul petrecerii exclusive pe care a pus-o la cale, va avea loc și un alt moment important pentru vedetă. Aceasta își va lansa propriul vin, care îi va purta și numele: AP Prosecco Valdobiaddene .

Ce spune Anamaria despre nunta cu Ronald Gavril

Deși a fost cerută în căsătorie de către boxerul Ronald Gavril, Anamaria Prodan nu se grăbește să ajungă din nou în fața altarului. Impresara susține că nunta trebuie să aibă loc atunci când și dacă ambii parteneri simt să facă pasul cel mare, nu doar pentru a mai bifa un eveniment.

„Suntem ok așa! Cred că asta trebuie să vină natural, nu e că: «Gata, acum trebuie să fac nunta!» Inelul este, uite-l pe deget!

Nici nu știu dacă fac nunta, nici nu știu când! Dar, dacă o să fie, cred foarte tare că Dumnezeu le așază pe toate așa cum trebuie”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Anamaria Prodan.