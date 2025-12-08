B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”

Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”

B1.ro
08 dec. 2025, 23:56
Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
Sursa Foto: Instagram/ @anamariaprodanreghecampf
Cuprins
  1. Ce cadou special a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril
  3. Cum își va serba Anamaria Prodan ziua de naștere
  5. Ce spune Anamaria despre nunta cu Ronald Gavril

Ronald Gavril a avut grijă să îi facă partenerei sale, Anamaria Prodan, un altfel de cadou de Moș Nicolae. 

Ce cadou special a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril

Pe 6 decembrie, sportivul a câștigat un meci de box prin KO, ceea ce nu a putut decât să o bucure nespus de mult pe impresară.Victoria lui Ronald Gavril nu este decât rezultatul eforturilor și muncii sale continue, așa cum însăși Anamaria Prodan susține. Pugilistul și-a învins adversarul prin KO, într-un meci disputat în Carolina de Sud, America.

Impresara, venită în vizită la copiii săi, a luat și ea parte la meciul de box al partenerului său. Deși a fost o luptă greu de privit, Anamaria Prodan i-a fost alături până la capăt sportivului. Succesul în meci nu a fost doar o altă victorie adăugată la palmares, ci un cadou de Moș Nicolae pentru partenera sa.

„A fost un meci foarte greu. Greu de privit pentru mine. Dar, experiența și profesionalismul lui Ronald și-au spus cuvântul. A învins.

Din nou determinarea, sacrificiile pe care le a făcut o viață pentru performanță, curajul și măreția au învins. Calitățile lui Ronald sunt incontestabile.

Sunt foarte mândră de el, de toată viața lui și îl dau mereu drept exemplu pentru generațiile tinere ale țării”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!.

Cum își va serba Anamaria Prodan ziua de naștere

Mai sunt doar câteva zile până la aniversarea Anamariei Prodan, pe 17 decembrie. Impresara va împlini 53 de ani, iar în cadrul petrecerii exclusive pe care a pus-o la cale, va avea loc și un alt moment important pentru vedetă. Aceasta își va lansa propriul vin, care îi va purta și numele: AP Prosecco Valdobiaddene Italia.

Ce spune Anamaria despre nunta cu Ronald Gavril

Deși a fost cerută în căsătorie de către boxerul Ronald Gavril, Anamaria Prodan nu se grăbește să ajungă din nou în fața altarului.  Impresara susține că nunta trebuie să aibă loc atunci când și dacă ambii parteneri simt să facă pasul cel mare, nu doar pentru a mai bifa un eveniment.

„Suntem ok așa! Cred că asta trebuie să vină natural, nu e că: «Gata, acum trebuie să fac nunta!» Inelul este, uite-l pe deget!

Nici nu știu dacă fac nunta, nici nu știu când! Dar, dacă o să fie, cred foarte tare că Dumnezeu le așază pe toate așa cum trebuie”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Anamaria Prodan.

Tags:
Citește și...
Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
Monden
Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
Monden
De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
Monden
Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
Crăciun în avans în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. De ce a ales cuplul să sărbătorească atât de devreme
Monden
Crăciun în avans în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. De ce a ales cuplul să sărbătorească atât de devreme
Visul recurent care i-a schimbat viața lui Carmen Brumă: „Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine”
Monden
Visul recurent care i-a schimbat viața lui Carmen Brumă: „Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine”
Alina Sorescu, noi dezvăluiri halucinante din căsnicia cu fostul soț. Ce făcea Alexandru Ciucu la începutul relației: „Își dorea foarte mult să …”
Monden
Alina Sorescu, noi dezvăluiri halucinante din căsnicia cu fostul soț. Ce făcea Alexandru Ciucu la începutul relației: „Își dorea foarte mult să …”
„Oferta de împăcare” a lui Lucian Viziru pentru fratele său, Augustin: „Mi-a zis: ‘Nu’”
Monden
„Oferta de împăcare” a lui Lucian Viziru pentru fratele său, Augustin: „Mi-a zis: ‘Nu’”
Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
Monden
Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
Ce salariu va avea Adi Vasile, noul prezentator Survivor. E mult mai mic decât cel de la CSM București
Monden
Ce salariu va avea Adi Vasile, noul prezentator Survivor. E mult mai mic decât cel de la CSM București
Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii
Monden
Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii
Ultima oră
23:53 - Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
23:30 - De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
23:27 - ANPIS a anunțat când vor fi virate alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale în luna decembrie
23:22 - Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
23:00 - CFR Călători reintroduce rutele directe către Budapesta și Viena. Cât costă călătoriile internaționale
22:51 - Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
22:25 - Cât costă să pregătești cozonacul tradițional în casă? Cumpărat gata făcut poate fi de până la patru ori mai scump
22:09 - Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
22:07 - Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
21:59 - Trei polițiști din Sibiu, acuzați că ar fi bătut mai mulți elevi în timpul unui interogatoriu: „Au trecut prin mari umilințe” / De ce erau suspectați copiii