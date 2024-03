Ce afaceri are Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache. Afaceristul a avut mai multe meserii

au format unul dintre cuplurile concurente la emisiunea Power Couple. Au ajuns până în etapa finală și au demostrat că sunt un cuplu foarte puternic și solid. Dar, viața profesională a lui Radu este mai puțin cunoscută de ochii lumii.

Cum s-au cunoscut Oana și Radu

Cei doi formează un cuplu de aproape un an, iar la început puțini au fost de acord cu relația lor. În timă, s-a demostrat că cei doi se potrivesc și se iubesc. Oana a avut o căsnicie care nu a funcționat prea bine, cu Răzvan Miheț, și l-a întâlnit pe Radu când nici nu se aștepta, conform

„Ne-am cunoscut la o filmare a unui prieten, pe acoperișul unei clădiri din centrul Bucureștiului. Trebuia să filmăm un clip pentru o piesă făcută de ziua unui prieten comun. La acel moment, Radu nu știa că exist, eu nu știam că există. Lumile noastre nu se întâlniseră niciodată.

Ne-am intersectat atunci privirile și apoi nu s-a întâmplat nimic, timp de vreo două luni.. Apoi, la un moment dat, i-am scris eu pe social media. La început îmi răspundea la două zile, până când a înțeles ce se întâmplă”, a mărturisit Oana Matache.

Ei au profitat de fiecare oportunitate de creștere financiară, dar bani lor nu provin doar din meseria de influenceriță a Oanei sau din aparițiile ei publice, ci și din afacerea în care Radu este asociat.

Ce venituri are Radu

Meseria de bază este editor video, dar în prezent este cameraman. El de mic a visat să fie actor, doar că acest vis a fost spulberat de un accident de motocicletă pe care l-a suferit la 16 ani. Dar, el câștigă bani și de pe urma firmei „FRITFRITFRIPT S.R.L”, la care este 50% asociat. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 30.000 de euro pe an și un profit de 24.000 de euro.

Dar, Radu a avut mai multe meserii și a pornit de jos. El a spus că la un moment dat a plecat din țară pentru a câștiga mai mulți bani, unde a muncit ca zidar, a spălat toalete și a fost ospătar.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez. Eu am terminat liceul de teatru și visul meu, de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant”, a spus Radu Siffredi în mediul online.