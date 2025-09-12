Betty Salam iubește din nou și nu se sfiește să arate acest lucru! au oficializat relația în mediul online, după mai multe speculații care au apărut.

Betty și bărbatul din viața ei își declară dragostea ori de câte ori au ocazia și așa au făcut și de această dată. După divorțul de fostul soț, Cătălin Vișănescu, fiica lui Florin Salam astupă gura răutăcioșilor.

Ce și-au declarat Betty și actualul iubit pe Internet

Betty Salam a comentat la una din postările lui Roberto de pe platforma TikTok. Artista i-a adresat o întrebare retorică partenerului ei, lângă care și-a găsit liniștea.

„Măi, tu știi cât de mult te iubesc?”, a scris Betty Salam pe TikTok.

Când s-a înfiripat relația dintre Betty și Roberto

Nu demult, fiica manelistului a făcut mărturisiri despre relația ei cu Roberto Tudor, cel care îi este și coleg de trupă tatălui ei. Femeia a mărturisit că a început să vorbească cu Roberto abia după ce între ea și Cătălin nu mai era nimic, însă la acel moment a declarat că „sunt la început”, deci că nimic nu era încă serios.

„Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin.

Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a spus Betty Salam conform

De ce au divorțat Betty Salam și Cătălin Vișănescu

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă la un moment dat lucrurile între ei nu au mai funcționat. După șase ani de căsnicie, cei doi au decis să pună punct relației și, astfel, au ajuns la notar. Împreună au un băiețel, în vârstă de șase ani, iar după separare, acesta locuiește cu mama lui.

Betty a confirmat după ce în presă au apărut imagini cu ea și tatăl copilului ei în fața notariatului. Astfel, aceasta a mărturisit că între ea și Cătălin lucrurile nu mai funcționau cum trebuie deja de ceva timp, iar decizia despărțirii a fost una de comun acord.

„Noi, de câteva luni de zile, poate chiar un an, suntem într-o situație mai delicată. Am decis de comun acord să o luăm pe drumuri diferite, fără ceartă, pe cale amiabilă. Suntem părinți pentru Matthias. Nu a intervenit nicio femeie, niciun bărbat în relația mea cu Cătălin. Pur și simplu sunt niște lucruri mult mai importante decât un bărbat și o femeie, niște lucruri mult mai intime, pe care nu o să le spunem niciodată, pentru că nu este frumos.

Este tatăl copilului meu, îi doresc tot ce e mai frumos, fericire. Mi-a zis că același lucru mi-l dorește și el mie. Nu ne dorim răul, doar că nu se mai poate. Vrem să evoluăm, doar că nu împreună, ci separat. Să înflorim, nu să stăm unul cu celălalt și să ajungem din ce în ce mai rău, pentru că nu este sănătos. Am 24 de ani, toată viața înainte, la fel și el. Atâta timp cât îmi cresc copilul și nu-i lipsește nimic, copilul este cu mine și rămâne cu mine. El este bărbat și poate să facă ce dorește și cum dorește”, a spus Betty Salam, în exclusivitate pentru sursa de mai sus.