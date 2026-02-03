B1 Inregistrari!
Monden » Ce face Andreea Antonescu de când s-a mutat în SUA: „Există o vibrație nouă în sufletul meu. Fetele mele…" (VIDEO)

Ce face Andreea Antonescu de când s-a mutat în SUA: „Există o vibrație nouă în sufletul meu. Fetele mele…” (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 12:39
Ce face Andreea Antonescu de când s-a mutat în SUA: „Există o vibrație nouă în sufletul meu. Fetele mele...” (VIDEO)
Andreea Antonescu s-a mutat în SUA. Sursa foto: Andreea Antonescu / Instagram
Andreea Antonescu spune că e fericită de când s-a mutat în Statele Unite. S-a regăsit, are pace sufletească și e liniștită să-și vadă fetițele crescând frumos și adaptându-se la grădiniță, respectiv la liceu.

Cum se simte Andreea Antonescu în SUA

„Pot spune sincer că sufletul meu este plin. America a venit cu mult aer proaspăt, cu un nou început și cu un sentiment de libertate pe care îl căutam de mult. Nu pentru că aici ar fi „mai bine”, ci pentru că aici am avut spațiul să mă regăsesc”, a spus Andreea Antonescu, pentru Click!.

Vedeta nu exclude să mai revină în România din când în când: „România rămâne mereu acasă. Voi reveni ori de câte ori sufletul și proiectele mă cheamă. Și se întâmplă mai des decât pare”.

Ce fac fetele Andreei Antonescu în SUA

Întrebată ce o face cea mai fericită acum, Andreea Antonescu a răspuns: „Fetele mele. Felul în care mă privesc. Liniștea lor. Și faptul că simt că sunt exact unde trebuie, în momentul potrivit al vieții mele. (…) Faptul că Venice s-a adaptat atât de frumos la grădiniță, iar Sienna se simte bine și încrezătoare la liceu, mi-a adus o liniște profundă. Când ele sunt bine, eu sunt bine. Dincolo de asta, există și o vibrație nouă în sufletul meu – aceea a unui început curat, în care simt că viața se așază, încet, exact așa cum trebuie”.

