Acasa » Monden » Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista

Elena Boruz
16 sept. 2025, 14:12
Foto: Andreea Antonescu / Facebook
Cuprins
  1. Andreea Antonescu, mamă cu normă întreagă. La ce a renunțat pentru fetițele ei
  2. Cum a aflat fetița cea mare că mama ei a postat în Playboy

Andreea Antonescu, una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, a făcut dezvăluiri impresionante în cea mai recentă apariție din mediul online. Cântăreața a povestit cum este viața de mamă singură și sacrificiile pe care le presupune pentru a exista armonie în familie.

Andreea este mama a două fetițe, Sienna și Venice, iar întreg universul ei este centrat asupra bunăstării celor două copile. Fosta membră a trupei „Andre” a povestit la ce gesturi a recurs în ultimii doi ani, pentru ca fetițele ei să nu îi simtă lipsa.

Andreea Antonescu, mamă cu normă întreagă. La ce a renunțat pentru fetițele ei

Viața de mamă singură presupune multe greutăți, însă Andreea nu pare să regrete în vreun fel că își crește copiii de una singură. Vedeta a povestit că a ales ca în ultimii doi ani să pună pe pauză viața profesională. Andreea Antonescu a declarat că nu s-a mai aglomerat cu filmări și nici concerte nu a avut, deoarece nu a avut cu cine să lase fetițele.

„În ultimii doi ani și jumătate am renunțat la tot. Am avut, poate, două, maximum trei filmări pe an, iar despre concerte nu s-a pus vorba, pentru că nu aveam cu cine să las fetițele. Știi că noi discutasem să vin la tine în podcast și știi că am fost super încântată. Și știi care a fost primul lucru pe care ți l-am spus? N-am cu cine să las fetițele. Și atunci am mai luat-o cu mine de vreo două, trei ori la podcast-uri. Am câțiva oameni de suflet care au fost lângă mine și m-au ajutat așa cum au putut ei în toate aceste momente. Dar da, pentru ele am pus pauză la tot. Concertele și, mă rog, o parte dintre proiectele la care sunt invitată au debutat la sfârșitul lunii mai, pe 31 mai, mai exact, anul acesta. Și nu sunt tristă, nu sunt supărată. Am câștigat mult și am câștigat momentele astea lângă ele. Ce n-am apucat să trăiesc lângă Sienna, secundă de secundă, cu siguranță, am trăit acum lângă Venice și ne-am făcut așa, nu știu, nici nu știu cum să-l numesc, locul nostru, știi, este despre noi trei și atâta. După aia, dacă se poate, mai vine altcineva sau mai vine altceva”, a povestit Andreea Antonescu, în cadrul podcastului lui Jorge.

Cum a aflat fetița cea mare că mama ei a postat în Playboy

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Andreea Antonescu a pozat în revista Playboy, atunci când majoritatea celebrităților din România o făceau. Se pare că nici pentru fiica ei cea mare nu este un lucru neștiut, pentru că, încă de când avea doi ani și jumătate, Sienna a aflat de acest lucru. Andreea a povestit, în cadrul aceluiași podcast, când și cum s-a întâmplat acest lucru.

„Cea mare știe că mami a pozat în Playboy. Și asta pentru că era Ajunul Crăciunului. Eu, în general, de Crăciun, nu accept concerte. Doar că era un concert foarte aproape de București și trebuia să lipsesc de acasă, undeva la două ore și jumătate, maxim. M-am întors acasă. La mine, în casă, întotdeauna în perioada Crăciunului, de fapt, de la sfârșitul lui noiembrie, totul e împodobit. Aproape cade casa de câte ghirlande, și podoabe, și jucăriă, și moși Crăciuni, și ștrumfi, și elfi, și toate cele am. Mă întorceam acasă, foarte fericită, pentru că aveam deja bradul împodobit, trebuia să o pun pe Sienna la somn, să vină moș Crăciun, să-i ofere cadouri, așa cum se întâmplă în noaptea de Crăciun, da? Și ajung acasă, și la mine, în casă, era un fel de atmosferă de răscoală. Se țipa, se fugea, alerga toată lumea, Sienna, mama după Sienna, Traian după mama și după Sienna. Era o nebunie totală, știi? N-avea nicio legătură cu visul ăla pe care l-aveam eu legat de noaptea de Crăciun. S-o observ pe Sienna dezbrăcata. Și o întreb pe mama ce s-a întâmplat? Traian avea o revistă Playboy cu tine, pusă undeva, copilul a căutat în dulapul respectiv, a găsit revista, s-a uitat la pozele cu tine. Sienna avea  doi ani și puțin. A văzut pozele cu tine, s-a dezbrăcat și a zis că vrea și ea să fie ca mami”, a adăugat vedeta.

