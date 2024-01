Ce își dorește cel mai mult Anamaria Prodan de la anul 2024: „Asta îi cer lui Dumnezeu de fiecare dată”

Anamaria Prodan se consideră din toate punctele de vedere, având o familie minunată și o carieră de succes.

A intrat în Noul An cu o mare dorință

În vârstă de 51 de ani, impresara cunoscută în spațiul public pentru sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, a dezvăluit în cadrul unui interviu care este dorința supremă pentru 2024.

„Îmi e și frică să îmi pun dorințe, pentru că , fără măcar să îndrăznesc să le cer. Cumva a știut ce îmi doresc și mi-a dat.

Îmi doresc și îi cer de fiecare dată liniște și bucurie și viață liniștită pentru copiii mei, să trăiesc reușitele alături de ei, să îi văd pe culmi, să mă depășească pe mine”, a declarat Anamaria Prodan, pentru .

Anamaria Prodan vrea să devină bunică

Se pare că aceasta mai are o mare dorință, mai exact . Vedeta a precizat că a cumpărat deja o parte de garderobă pentru nepotul sau nepoata ei.

„Abia aștept să am nepoți. Să îi văd eu pe ei cum aleargă prin casă, cum fac toate tâmpeniile pământului. Am să-i las, am să îi iau cu mine peste tot, am să îi îmbrac. Eu am haine deja luate foarte multe pentru o fetiță.

Rebecca îmi spune „Mama, pe bune? Nu o să se mai poarte astea pe vremea aia.” I-am spus că fetița ei sau prima fetiță care se naște o să fie total diferită de toate, pentru că eu de-a lungul anilor iau hăinuțe din cele mai frumoase colecții.

Eu mi-am dorit tare mult două fete, așa mi-am programat totul. Toată lumea mă întreabă cum Dumnezeu am putut să îmi programez viața secundă cu secundă. Cred că de la tata, din armată, să fie totul perfect, ceas. Am știut, fac o fată, la un an fac încă o fată, după care un băiat”, a mai dezvăluit Anamaria Prodan pentru sursa menționată.