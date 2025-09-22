B1 Inregistrari!
Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis

Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis

Elena Boruz
22 sept. 2025, 15:29
Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis
Sursa Foto: Facebook/ Oana Lis
Cuprins
  1. Ce le-a transmis Oana Lis celor care îi critică soțul
  2. Oana Lis: „El este familia mea”

Povestea de dragoste dintre Oana și Viorel Lis a fost foarte controversată și, inclusiv acum, după ani de căsnicie, internauții încă o suspectează pe femeie că ar sta cu fostul edil pentru bani.

Situația financiară a celor doi nu este tocmai fericită, iar oamenii de pe rețelele de socializare au criticat modul în care Viorel Lis și-a gestionat banii. Soția acestuia îi ia apărarea și „sare la gâtul” celor care îl judecă.

Ce le-a transmis Oana Lis celor care îi critică soțul

Oana l-a întâlnit pe fostul primar pe vremea când avea numai 18 ani. De atunci, între cei doi s-a înfiripat o frumoasă poveste de dragoste care, iată, că există inclusiv în prezent.

Nu puține au fost persoanele care au judecat relația lor și i-au adus acuzații femeii, însă ei și-au văzut în continuare de viața lor și nu i-a interesat ce au spus cei din jur. Viorel a ajuns la o vârstă înaintată, iar problemele de sănătate sunt destul de multe și de grave. Oana este alături de el necondiționat, iar situația financiară cu care se confruntă este destul de rea.

Oamenii l-au criticat pe Viorel Lis că nu a strâns bani pentru a avea la bătrânețe, iar Oana a transmis un mesaj.

„Cei care judecă… că de ce Vio nu a strâns avere (foarte bogat nu a fost niciodată, ca idee), dar să nu fi făcut nimic în viață, să stea doar în casă, să zicem și acum să aibă cash pentru bătrânețe, o sa vadă și ei la bătrânețe cât de pregătiți au fost…. ce nevoi sunt, ce oameni din cei ce i-ai ajutat…. vor mai știi ca exiști… și cați vă vor dezamăgi și câți vor fi aproape de voi la greu… La fel, și bunica mea, chiar a muncit toată viata, dar la țară, nu a cheltuit pentru ea ceva, nu a plecat din satul acela și acum ce rămâne e pensioara aia, atât. Cel mai important e sa fii ok cu capul… conștient și să ai oameni care te iubesc aproape, ca să te sprijine. Vă doresc sa vă aduceți aminte de vorbele Oanei Lis”, a transmis Oana Lis, pe rețelele de socializare.

Oana Lis: „El este familia mea”

În urmă cu ceva timp, blondina a făcut o postare pe Internet unde a menționat că îi va fi alături soțului ei, indiferent de ce se va întâmplat. Aceasta a specificat că i-a promis că nu îl va duce la azil și că va fi lângă el „până în ultima clipă”.

„I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă. (…) Voi lupta în continuare pentru că el este familia mea”, a scris Oana Lis pe rețelele sociale.

Din cauza lipsei banilor, Oana Lis a recurs la gesturi emoționante. Femeia și-a pus la vânzare mai multe articole vestimentare pentru a avea bani să îi cumpere medicamente soțului ei.

Pe lângă haine, vedeta a anunțat că vinde și un tablou, în valoare de 2.000 de lei, pictat de un pictor moldovean, dar și accesorii. Astfel, Oana își poate ajuta partenerul în ceea ce privește costurile îngrijirilor medicale.

„Ca să înțelegeți, ce e în sufrageria mea, toate, de vânzare… Mă anunțați, dacă doriți o amintire de la noi. Și, așa, ne și ajutați. Geanta costă 120 lei, nu știu dacă e piton. Nu sâsâie. Iar tabloul costă 2.000 de lei, e realizat de un pictor moldovean, și e mare, are cam un metru lungime și un metru lățime”, a scris Oana Lis pe Facebook, la acea vreme.

