Ce mănâncă, de fapt, Mihaela Bilic atunci când nu o vede nimeni. Toată lumea a gustat măcar o dată aceste lucruri

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din țară, iar sfaturile ei sunt adesea urmate sau discutate de fanii din mediul online sau din fața micului ecran. În mai multe rânduri, Mihaela Bilic a recunoscut că mănâncă alimente mai puțin sănătoase, dar nu uită niciodată să păstreze un echilibru.

Vedea îi încurajează pe oameni să mănânce cât mai sănătos și cât mai echilibrat, dar atunci când nu o vede nimeni și ea are micile ei plăceri vinovate. Puțini sunt cei care știu ce mănâncă Mihaela Bilic atunci când nu o vede nimeni și mai ales cu ce preparate comune de delectează.

Ce mănâncă de fapt Mihaela Bilic atunci când nu o vede nimeni

Celebrul nutriționist are o serie de plăceri vinovate. Mihaela Bilic este un fan al merdenelelor și al cartofilor prăjiți, iar într-o zi a fost chiar surprinsă de un fac, pe stradă, în timp ce le savura.

„Eu fac toate prostiile lumii, și asta îi încurajează pe cei care mă ascultă, ceea ce nu e neapărat bine. Ultima oară eram pe stradă, mâncam un croissant și m-a oprit un domn să-mi zică: „V-am prins!” Păi, când, Doamne, iartă-mă, am zis eu că nu mănânc?

Cartofii prăjiți, merdenelele și croissantele sunt slăbiciunile mele. Am preferat să rabd o zi întreagă și să mănânc ce-mi place, decât să mănânc numai rădăcini și sa­late”, a povestit ea, pentru Formula AS.

Cum s-a descurcat Mihaela Bilic cu dietele

Deși este unul dintre cei mai renumiți nutriționiști din țară și s-a ocupat de silueta și regimul multor vedete, Mihaela Bilic a fost și ea nevoită, în urmă cu mai mult țină o idetă, pentru că își dorea să piardă câteva kilograme în plus, luate după o serie de tratamente hormonale.

„Toată viața mea a fost o cură de slăbire, pen­tru că am avut mereu privilegiul de a-mi inventa ce dietă am vrut, de la cura de slăbire cu înghețată, din timpul rezidențiatului, o cutie de 600 kcalorii și atât, până la cura de slăbire cu două felii de pâine prăjită pe zi, după care nu am slăbit niciun gram.

Nu mi-a ieșit întotdeauna, am variat de-a lungul vieții între 55 kg și 65 de kg la o înălțime de 1,70 m. Am trăit me­­reu la extreme și mi-a luat timp să fac pace cu mine”, a mai explicat Mihaela Bilic.