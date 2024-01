Ce onorariu primește Theo Rose pentru a cânta la nunți și botezuri / Cântăreața a dezvăluit totul: „Suma a crescut considerabil”

Theo Rose, una dintre , a dezvăluit câți bani cere pentru a cânta la evenimente private. Deși este antrenor la „Vocea României”, ea merge și la concerte și evenimente private.

De-a lungul timpului, Theo Rose a reușit să se facă remarcată prin intermediul aparițiilor sale la TV și prin concertele pe care le-a susținut pe scenele din România. Fiind una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi, multe persoane și-o doresc alături și la cele mai importante evenimente din viața lor, așa că ea acceptă invitații la nunți și la botezuri.

Cât câștigă Theo Rose la nunți și botezuri

De curând, Theo Rose a fost invitată la podcastul Anamariei Prodan, iar impresara a ținut să o întrebe ce sumă cere ca să cânte la o nuntă. Cântăreața a fost destul de discretă în ceea ce privește onorariul ei, însă a afirmat că suma a crescut considerabil, deși e justificat totul.

Theo Rose a dezvăluit că doar trupa ei încasează 5.000 de euro, iar în presă au apărut detalii cu privire la faptul că suma totală ar fi de 10.000 de euro.

„Și acum mai cântăm la nunți. Pot să spun că suma a crescut considerabil.

Partea mea se justifică în fața oamenilor, doar că suma totală depășește de cele mai multe ori bugetul lor, pentru că eu am trupă. Adică eu am 8 oameni cu mine pe scenă. Doar trupa mea costă undeva la 5.000 de euro”, a mărturisit Theo Rose la podcastul Anamariei Prodan, scrie .

Ce studii are Theo Rose, jurata de la „Vocea României”

Odată cu trecerea timpului, Theo Rose . Ea a absolvit Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București cu o medie de 9,40, însă a ales să urmeze o carieră în actorie în locul unei facultăți de muzică.

În trecut, visul ei era să fie admisă la UNATC, însă traficul din București a făcut ca ea să ajungă la examen cu o întârziere de 5 minute. Aproape în lacrimi, cântăreața a continuat să lupte și nu a renunțat la visul ei, iar acum se bucură de un real succes.

„Eu am ales la momentul ăla să fac actorie pentru că simțeam că am terminat cu noțiunile muzicale. Adică nu aveam ce să fac cu atât de multă teorie muzicală. Oricum am uitat mereu parte din lucrurile pe care le-am învățat în liceu deja.

Nu-mi trebuie atâta muzică, eu când mă apuc să cânt nu mă întreabă nimeni ce note am luat (…) Am plecat de acolo plângând, m-am oprit la prima biserică, plângeam cu suspine, era visul meu năruit”, a precizat Theo Rose.