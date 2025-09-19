Delia, întrebată despre care consumă substanțe interzise la , a spus că nu este în măsură să își dea cu părerea și să dea sfaturi căci nu este părinte, însă există o zicală în care ea crede: „Cum ți-i crești așa îi ai”.

Care este părerea Deliei

„Pentru că nu am copii, în mod direct, nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum să-și crească alți oameni copiii și nici n-am să insist să fac asta, dar cred că oamenii știu cel mai bine zicala „cum ți-i crești așa îi ai“. Adică dacă îi neglijezi…”, a spus Delia, pentru

Artista consideră că oamenii se pot distra și fără stimulente. În această categorie intră și ea. Cu toate acestea, nu toți sunt la fel. Totul depinde de la om la om.

„Categoric, eu mă pot distra fără nimic, eu nu trebuie să beau ca să mă simt bine, pentru că sunt un anumit tip de om. Dar nu garantez pentru alții că pot, pentru că mulți sunt foarte introvertiți, alții au alte probleme, suntem cu toții foarte diferiți. Oricum, e foarte greu să fii părinte”, explică ea.

„Nu vreau să depind de succes”

Întrebată care a fost momentul în care a atins succesul, Delia a explicat că acesta a venit „în valuri” în cazul ei.

„Succesul meu a fost în valuri și a venit de mai multe ori până acum. Un loz câștigător l-am tras odată cu începuturile, după aceea a fost un trend un pic descrescător, apoi iar a urcat, după care au venit niște albume care m-am propulsat în cariera solo… A fost în valuri. Cumva succesul a venit, a plecat, cât să fiu comodă cu toate situațiile. Nu vreau să depind de succes, să trebuiască în continuu să demonstrez”, a spus ea.

Revederea cu Mihai Bendeac

Delia și Mihai Bendeac se revăd din nou pe platourile de filmare, într-o nouă emisiune. Artista spune că se simte totul ca într-o „familie”.

„Se simte cumva ca în familie, e ca un grad de rudenie între mine și Mihai, exact senzația de frate-soră. Îl înțeleg, îl cunosc și totodată sunt curioasă cum va funcționa el în noua producție. Cum și de mine sunt curioasă cum o să fiu în această nouă formulă. Sunt alți oameni, altă chimie…”, a mărturisit aceasta.

Ce a pățit Delia la alergat

La începutul lunii, Delia a avut parte de o întâmplare nefericită, în timp ce alerga. Aceasta a povestit pe social media ce s-a întâmplat.

Se pare că artista a dat de un câine care a început să latre, atunci când a văzut-o. Animalul era cu stăpână, însă aceasta nu a reacționat. Vorbea la telefon.

„Vreau să știu cum pot să alerg. Dacă ies la alergat, veți spune „Nu mai alerga”. Cum pot să merg pe lângă un câine care mă latră? Femeia stătea pe bancă, câinele liber, ea vorbea la telefon, n-avea nicio treabă și ăla lătra la mine așa random pe-o din astea, unde este lume. Câtă încredere poți să ai? Zice că „Nu-ți face nimic”, dar de ce trebuie să simt stres? De ce trebuie să simt eu puțin stresuleț? Ține-l în lesă, frate”, a povestit Delia Matache, pe Instagram.

Delia a atras atenția asupra faptului că ar trebui să fie aplicate contravenții persoanelor care lasă animalele de companie fără lesă prin astfel de locuri.

„Cum rezolvăm acest aspect? Pentru că nu respectă nicio lege (…) E plin, deci dați amenzi de vă umpleți, tura de Herăstrău între 09.00 și 11.00 și cele mai multe amenzi se dau pe înserat, când ies cu câinii. Bine că nu am un copil mic, să ies cu el de mână. Nu se poate”, a mai spus cântăreața.