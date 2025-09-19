B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Delia, despre tinerii care consumă substanțe interzise la festivaluri: „Cum ți-i crești așa îi ai”

Delia, despre tinerii care consumă substanțe interzise la festivaluri: „Cum ți-i crești așa îi ai”

Selen Osmanoglu
19 sept. 2025, 12:38
Delia, despre tinerii care consumă substanțe interzise la festivaluri: „Cum ți-i crești așa îi ai”
Foto: Facebook @ Delia Matache
Cuprins
  1. Care este părerea Deliei
  2. „Nu vreau să depind de succes”
  3. Revederea cu Mihai Bendeac
  4. Ce a pățit Delia la alergat

Delia, întrebată despre tinerii care consumă substanțe interzise la festivaluri, a spus că nu este în măsură să își dea cu părerea și să dea sfaturi căci nu este părinte, însă există o zicală în care ea crede: „Cum ți-i crești așa îi ai”.

Care este părerea Deliei

„Pentru că nu am copii, în mod direct, nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum să-și crească alți oameni copiii și nici n-am să insist să fac asta, dar cred că oamenii știu cel mai bine zicala „cum ți-i crești așa îi ai“. Adică dacă îi neglijezi…”, a spus Delia, pentru okmagazine.ro.

Artista consideră că oamenii se pot distra și fără stimulente. În această categorie intră și ea. Cu toate acestea, nu toți sunt la fel. Totul depinde de la om la om.

„Categoric, eu mă pot distra fără nimic, eu nu trebuie să beau ca să mă simt bine, pentru că sunt un anumit tip de om. Dar nu garantez pentru alții că pot, pentru că mulți sunt foarte introvertiți, alții au alte probleme, suntem cu toții foarte diferiți. Oricum, e foarte greu să fii părinte”, explică ea.

„Nu vreau să depind de succes”

Întrebată care a fost momentul în care a atins succesul, Delia a explicat că acesta a venit „în valuri” în cazul ei.

„Succesul meu a fost în valuri și a venit de mai multe ori până acum. Un loz câștigător l-am tras odată cu începuturile, după aceea a fost un trend un pic descrescător, apoi iar a urcat, după care au venit niște albume care m-am propulsat în cariera solo… A fost în valuri. Cumva succesul a venit, a plecat, cât să fiu comodă cu toate situațiile. Nu vreau să depind de succes, să trebuiască în continuu să demonstrez”, a spus ea.

Revederea cu Mihai Bendeac

Delia și Mihai Bendeac se revăd din nou pe platourile de filmare, într-o nouă emisiune. Artista spune că se simte totul ca într-o „familie”.

„Se simte cumva ca în familie, e ca un grad de rudenie între mine și Mihai, exact senzația de frate-soră. Îl înțeleg, îl cunosc și totodată sunt curioasă cum va funcționa el în noua producție. Cum și de mine sunt curioasă cum o să fiu în această nouă formulă. Sunt alți oameni, altă chimie…”, a mărturisit aceasta.

Ce a pățit Delia la alergat

La începutul lunii, Delia a avut parte de o întâmplare nefericită, în timp ce alerga. Aceasta a povestit pe social media ce s-a întâmplat.

Se pare că artista a dat de un câine care a început să latre, atunci când a văzut-o. Animalul era cu stăpână, însă aceasta nu a reacționat. Vorbea la telefon.

„Vreau să știu cum pot să alerg. Dacă ies la alergat, veți spune „Nu mai alerga”. Cum pot să merg pe lângă un câine care mă latră? Femeia stătea pe bancă, câinele liber, ea vorbea la telefon, n-avea nicio treabă și ăla lătra la mine așa random pe-o din astea, unde este lume. Câtă încredere poți să ai? Zice că „Nu-ți face nimic”, dar de ce trebuie să simt stres? De ce trebuie să simt eu puțin stresuleț? Ține-l în lesă, frate”, a povestit Delia Matache, pe Instagram.

Delia a atras atenția asupra faptului că ar trebui să fie aplicate contravenții persoanelor care lasă animalele de companie fără lesă prin astfel de locuri.

„Cum rezolvăm acest aspect? Pentru că nu respectă nicio lege (…) E plin, deci dați amenzi de vă umpleți, tura de Herăstrău între 09.00 și 11.00 și cele mai multe amenzi se dau pe înserat, când ies cu câinii. Bine că nu am un copil mic, să ies cu el de mână. Nu se poate”, a mai spus cântăreața.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Francesca Sarao de la „Insula Iubirii”: „Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare”. Cum își câștigă banii
Monden
Francesca Sarao de la „Insula Iubirii”: „Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare”. Cum își câștigă banii
Cum se menține în formă Andreea Berecleanu: „Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh”
Monden
Cum se menține în formă Andreea Berecleanu: „Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh”
Câți bani câștigă Raluca Bădulescu din OnlyFans și cum a reacționat fiul ei când a auzit ce face: „Suntem adulți cu toții”
Monden
Câți bani câștigă Raluca Bădulescu din OnlyFans și cum a reacționat fiul ei când a auzit ce face: „Suntem adulți cu toții”
Naomi Hedman, declarații explozive despre fostele relații cu Ristei și Barabancea: „Prefer să fiu singură!”
Monden
Naomi Hedman, declarații explozive despre fostele relații cu Ristei și Barabancea: „Prefer să fiu singură!”
Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
Monden
Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
Monden
Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”
Monden
Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”
Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor
Monden
Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Monden
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Monden
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Ultima oră
14:21 - O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de ore la urgențe după ce a consumat droguri
14:13 - Francesca Sarao de la „Insula Iubirii”: „Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare”. Cum își câștigă banii
14:12 - Studiu de caz: salubritatea din Viena și ce poate învăța Bucureștiul
14:07 - Cămașa, piesa care transformă orice ținută masculină
13:59 - Cine este și ce legătură are cu Charlie Kirk femeia care a declanșat scandalul mondial, cu afirmația că Brigitte Macron s-a născut bărbat
13:25 - Cum se menține în formă Andreea Berecleanu: „Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh”
13:19 - Efectul Gloria, surprins de pe Vârful Negoiu. Imagini spectaculoase cu fenomenul extrem de rar, publicate de un turist (FOTO)
13:17 - Astronomii au descoperit o planetă asemănătoare Pământului care ar putea fi locuibilă
12:44 - Proiect de lege care scade facturile la întreținere: Deputatul PNL Andrei Baciu vrea ca veniturile din închirieri și reclame ale asociațiilor de bloc să fie folosite la plata cheltuielilor comune
12:29 - Goana pentru pachetele turistice de sărbători: Cât costă să petreci Revelionul în Poiana Brașov