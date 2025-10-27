Artanu’, riscă să răspundă serios în fața legii, după gestul pe care l-a avut asupra unei tinere de 18 ani. Andrei Pleșca, pe numele său real, a fost acuzat de mama fetei că ar fi agresat-o atât pe ea, încercând să o sărute, cât și pe o altă pe fată pe care a sărutat-o pe obraz.

Întreaga întâmplare a fost povestită pe rețelele de socializare de mama tinerei, care l-a acuzat pe solist de hărțuire. Imaginile postate de femeie au strâns nenumărate reacții, iar Poliția Capitalei s-a autosesizat. Avocata Dalina Terzi a explicat ce pedeapsă riscă să primească artistul.

Câți ani de închisoare riscă să primească Artanu’

Potrivit avocatei, în cazuri de agresiune sexuală, pedeapsa minimă este de trei ani, însă, în funcție de gravitatea situației, persoana în cauză poate primi până la 15 ani de detenție.

Totuși, în acest caz, ar fi vorba de o „tentativă”, spune avocata. Totuși, aceasta atrage atenția asupra faptului că „trebuie descurajat comportamentul acesta pentru că uneori e mult mai rău și victimele ajung inclusiv să sufere consecințe grave”.

„Din descrierea situației de fapt de către mama fetei ar rezulta că fapta se încadrează în ipoteza de reglementară a infracțiunii de agresiune sexuală conform art. 219 Cod Penal, eventual în forma unei tentative, care este și ea pedepsită de lege.

În astfel de cazuri, pentru tragerea la răspundere a autorului faptei, este necesară plângerea prealabilă a părții vătămate. Nu se va deschide un dosar penal fără această plângere, respectiv la o eventuală sesizare din oficiu sau ca urmare a denunțului unei terțe persoane (cum ar fi aici, mama fetei majore sau o altă persoană prezentă la incident).

În cazul în care autorul faptei este în mod evident un pericol pentru victimă sau în cazul în care el devine agitat și agresiv la sosirea organelor de poliție (atunci când ele sunt chemate pe loc), poate fi invitat la sediul secției de poliție și se poate ajunge chiar până la reținerea acestuia și prezentarea acestuia la instanță cu propunere de arestare preventivă sau de arestare la domiciliu.

Pedeapsa pentru faptele penale reprezentând agresiune sexuală este cea cu închisoarea și poate fi cuprinsă între un minim de 3 ani (pentru fapta în forma sa generală) și poate ajunge până la un maxim de 15 ani (în funcție de diferite circumstanțe agravante care țin de împrejurările în care a fost săvârșită și de consecințele pe care le-a produs asupra victimei.

În acest caz, domnul Artanu’ a încercat și s-a potolit pe parcurs. Cred că vorbim de o tentativă. Dar, trebuie descurajat comportamentul acesta pentru că uneori e mult mai rău și victimele ajung inclusiv să sufere consecințe grave. Dacă se opun sau ripostează, sunt batjocorite și jignite, și unele cedează psihic”, a declarat avocata Dalina Terzi pentru

Cum a reacționat Artanu’, după ce imaginile cu el au devenit virale

Dacă inițial, într-o primă reacție, artistul a explicat că a comis acel gest, deoarece a văzut-o pe fată „așa, mai îngândurată” și el „nu ține distanța chiar așa”, într-o a doua reacție, acesta a mărturisit că își cere iertare și a pus acțiunile sale pe baza tratamentului pe care îl urmează.

„Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului și a tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare, de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit.

Îmi pare foarte rău. Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a spus Artan în clip.