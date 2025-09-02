Deși au trecut câteva luni de când divorțul de Sorin Gonțea a devenit public, Daiana Anghel încă refuză să comenteze pe marginea subiectului. Într-un interviu acordat recent, vedeta a vorbit despre cariera pe care o are acum, posibilitatea de a se întoarce în televiziune, dar și despre principiile pe care le are atunci când vine vorba de a-și face planuri de viitor.

Cuprins:

Cum și-a anuțat Daiana Anghel fanii despre divorț Ce destinație a ales Daiana Anghel pentru vacanță Mai vrea sau nu Daiana Anghel să se întoarcă în televiziune

Cum și-a anuțat Daiana Anghel fanii despre divorț

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au format un cuplu vreme de un deceniu, însă vara trecută, după participarea la emisiunea „Power couple”, cei doi și-au spus „adio”. Ambii foști parteneri au avut grijă să țină secret separarea lor, astfel că, deși divorțați, au apărut împreună chiar și la unele .

Ulterior, Daiana a făcut public divorțul, printr-o postare pe .

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cât și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt. Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. (…)

Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp «bine». Dar n-ar fi fost acel «bine» sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință”, a fost mesajul vedetei.

Ce destinație a ales Daiana Anghel pentru vacanță

La un an de la divorț, Daiana Anghel își ține viața privată departe de ochii curioși ai fanilor săi. Deși a spus că a avut parte de o vacanță relaxantă în Cipru, vedeta nu și-a dorit să dezvăluie cine a însoțit-o în această escapadă.

„Ultima oară am fost în Cipru și chiar m-am relaxat. Eu, în ultimii opt ani, nu am mai fost într-o vacanță. Nu vreau să spun cu cine am fost”, a spus Daiana Anghel pentru .

Mai vrea sau nu Daiana Anghel să se întoarcă în televiziune

Daiana Anghel susține că urmează să mai apară pe micile ecrane, în calitate de invitată sau, de ce nu, participantă la anumite emisiuni, însă nu își dorește să renunțe la ceea ce face acum pentru a se dedica televiziunii. Dacă pe plan profesional, vedeta știe foarte bine ce își dorește, pe plan personal, Daiana mărturisește că nu este adepta făcutului de planuri.

„Nu mă întorc în televiziune. Mai am anumite proiecte, gen să particip la emisiuni, dar nu mă mai întorc.

Nu mai are cum să intre televiziunea în viața mea de zi cu zi pentru că stilul meu de viață nu-mi mai permite. Nu-mi mai doresc, nu mă mai văd făcând asta. Proiectele mele se duc acum în zona de business, de antreprenoriat, de consultanță, de beauty. Nu aș renunța pentru nimic în lume la ele.

Să lucrezi în televiziune înseamnă să dedici timp, să fii acolo cu totul. Nu aș da pe nimic în lume ceea ce fac acum. Iar, pe plan personal nu-mi pun dorințe. Nu sunt genul!”, a mai declarat Daiana Anghel.