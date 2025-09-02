B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce planuri are Daiana Anghel, la un an după divorțul de Sorin Gonțea. „Proiectele mele se duc în zona de business”

Ce planuri are Daiana Anghel, la un an după divorțul de Sorin Gonțea. „Proiectele mele se duc în zona de business”

B1.ro
02 sept. 2025, 15:56
Ce planuri are Daiana Anghel, la un an după divorțul de Sorin Gonțea. „Proiectele mele se duc în zona de business”
Sursă foto: Instagram/ @daianaanghel

Deși au trecut câteva luni de când divorțul de Sorin Gonțea a devenit public, Daiana Anghel încă refuză să comenteze pe marginea subiectului. Într-un interviu acordat recent, vedeta a vorbit despre cariera pe care o are acum, posibilitatea de a se întoarce în televiziune, dar și despre principiile pe care le are atunci când vine vorba de a-și face planuri de viitor.

Cuprins:

  1. Cum și-a anuțat Daiana Anghel fanii despre divorț
  2. Ce destinație a ales Daiana Anghel pentru vacanță
  3. Mai vrea sau nu Daiana Anghel să se întoarcă în televiziune

Cum și-a anuțat Daiana Anghel fanii despre divorț

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au format un cuplu vreme de un deceniu, însă vara trecută, după participarea la emisiunea „Power couple”, cei doi și-au spus „adio”. Ambii foști parteneri au avut grijă să țină secret separarea lor, astfel că, deși divorțați, au apărut împreună chiar și la unele evenimente.

Ulterior, Daiana a făcut public divorțul, printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cât și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt. Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. (…) 

Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp «bine». Dar n-ar fi fost acel «bine» sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință”, a fost mesajul vedetei.

 

 

Ce destinație a ales Daiana Anghel pentru vacanță

La un an de la divorț, Daiana Anghel își ține viața privată departe de ochii curioși ai fanilor săi. Deși a spus că a avut parte de o vacanță relaxantă în Cipru, vedeta nu și-a dorit să dezvăluie cine a însoțit-o în această escapadă.

„Ultima oară am fost în Cipru și chiar m-am relaxat. Eu, în ultimii opt ani, nu am mai fost într-o vacanță. Nu vreau să spun cu cine am fost”, a spus Daiana Anghel pentru Click!.

 

 

Mai vrea sau nu Daiana Anghel să se întoarcă în televiziune

Daiana Anghel susține că urmează să mai apară pe micile ecrane, în calitate de invitată sau, de ce nu, participantă la anumite emisiuni, însă nu își dorește să renunțe la ceea ce face acum pentru a se dedica televiziunii. Dacă pe plan profesional, vedeta știe foarte bine ce își dorește, pe plan personal, Daiana mărturisește că nu este adepta făcutului de planuri.

„Nu mă întorc în televiziune. Mai am anumite proiecte, gen să particip la emisiuni, dar nu mă mai întorc. 

Nu mai are cum să intre televiziunea în viața mea de zi cu zi pentru că stilul meu de viață nu-mi mai permite. Nu-mi mai doresc, nu mă mai văd făcând asta. Proiectele mele se duc acum în zona de business, de antreprenoriat, de consultanță, de beauty. Nu aș renunța pentru nimic în lume la ele. 

Să lucrezi în televiziune înseamnă să dedici timp, să fii acolo cu totul. Nu aș da pe nimic în lume ceea ce fac acum. Iar, pe plan personal nu-mi pun dorințe. Nu sunt genul!”, a mai declarat Daiana Anghel.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu’ despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”
Monden
Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu’ despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”
(VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV
Monden
(VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV
Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
Monden
Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
Raluca Bădulescu, înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă”. Cum s-a descurcat în emisiune
Monden
Raluca Bădulescu, înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă”. Cum s-a descurcat în emisiune
Dan Negru, atac dur la adresa statului: „Singurul hoț care fură cu acte în regulă”. Ce l-a nemulțumit pe prezentatorul TV
Monden
Dan Negru, atac dur la adresa statului: „Singurul hoț care fură cu acte în regulă”. Ce l-a nemulțumit pe prezentatorul TV
Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
Monden
Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
Monden
Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
Ionuț Rusu, noi dezvăluiri despre separarea de Viviana Sposub: „A fost o perioadă grea”. Ce l-a ajutat pe comediant să treacă peste despărțire
Monden
Ionuț Rusu, noi dezvăluiri despre separarea de Viviana Sposub: „A fost o perioadă grea”. Ce l-a ajutat pe comediant să treacă peste despărțire
Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul
Monden
Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul
Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească
Monden
Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească
Ultima oră
16:26 - Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu’ despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”
16:20 - Adrian Rus semnează cu Universitatea Craiova. Fundașul revine în Liga 1 după mai multe experiențe internaționale de top
16:15 - (VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV
15:59 - Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”
15:50 - Dosar pe numele unui tânăr care a lovit cu trotineta o femeie pe trecerea de pietoni. Victima a murit la spital
15:28 - Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut