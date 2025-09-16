B1 Inregistrari!
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”

16 sept. 2025, 21:13
Sursa foto: Instagram / @daciana
Cuprins
  1. Ce spune Victor Ponta despre relația cu mama
  2. Ce spune politicianul despre noile generații
  3. Ce crede fostul premier că nu i-a oferit suficient Dacianei Sârbu

În ultimele lunii, Victor Ponta a atras atenția spațiului public nu doar prin candidatura sa la alegerile prezidențiale, dar și prin divorțul de mama copiilor săi, Daciana Sârbu. Într-un interviu acordat recent, fostul premier a vorbit despre regretele care l-au urmărit după separarea de fosta soție, dar și de alte relații importante din viața sa.

Ce spune Victor Ponta despre relația cu mama

Victor Ponta a crescut alături de două surori, dar recunoaște că a fost mereu preferatul mamei. Cei doi au avut o relație specială, de pe seama căreia obținea deseori beneficii mai mari decât surorile sale. Cu timpul, acest aspect a fost observat de fetele familiei Ponta, față de care, spune fostul premier, a avut grijă să se revanșeze în anii care au urmat.

„Eu sunt băiatul lui mama. Am crescut alături de două surori, dar băiatul era a lui mama. Am avut tot timpul o relație specială, a trecut timpul, iar acum, cu sănătatea nu mai e deloc bine.

Surorile mele au crescut cu ideea că eu sunt cel preferat, că mama le dezavantajează pe ele pentru mine, că eu am voie orice, că mie mi se iartă orice. Cred că așa a fost și din acest motiv, după ce am devenit oameni mari, și eu și cele două surori ale mele, am încercat să le zic că știu că am beneficiat mai mult în copilărie. Eu aveam camera mea, eu am avut primul bicicletă, eu aveam voie să merg la petreceri și am încercat să compensez în partea a doua (n.r. a vieții)”, a dezvăluit Victor Ponta, în emisiunea „Viața fără filtru”.

Ce spune politicianul despre noile generații

Tată a trei copii, Victor Ponta observă fără dificultate diferențele dintre generații. Cu o tenacitate și o naturalețe aparte în lucrul cu tehnologia, copiii și tinerii din ziua de astăzi sunt deseori considerați mai inteligenți decât cei din generațiile trecute. Fostul candidat la prezidențiale se arată parțial de acord cu această credință a societății, dar recunoaște că accesul nelimitat la informații are beneficii asupra oamenilor.

„Mi se par cei care vin acum (n.r. copiii din noile generații), nu mai deștepți neapărat, dar, într-adevăr, mult mai buni decât noi pentru că au mult mai mult acces la informație. Știu că am fost atât de emoționat când am trecut prima dată în Ungaria, nu aveam încă 18 ani și mi s-a părut un lucru extraordinar. Acum, copiii mei nu au graniță, spre Europa cel puțin. Nu știu neapărat dacă sunt mai fericiți, dar fericirea nu ține nici de bunuri materiale, nici de acces la informații”, a spus fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Ce crede fostul premier că nu i-a oferit suficient Dacianei Sârbu

Întrebat dacă își reproșează că a ajuns să divorțeze de mama copiilor săi, Victor Ponta recunoaște că a avut aceste gânduri, dar consideră că unele decizii, oricât de dificile ar fi, trebuie luate înainte ca anumite situații să se înrăutățească.

„Bineînțeles. Cum să nu-mi reproșez așa ceva? Pe de altă parte, viața e complicată, a tuturor și important e ca, la un moment dat, să iei decizii astfel încât să nu faci lucrurile mai rele, să le faci mai bine”, a declarat fostul premier Victor Ponta.

Fostul premier știe că, în ceea ce privește relația sa cu Daciana Sârbu, ar fi trebuit să fie mai prezent și să-i acorde mai multă atenție și afecțiune.

„Ceea ce merită orice femeie (n.r. ce nu i-a oferit fostei soții). Mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. Noi bărbații suntem mai pracmatici, mai reci. Eu îmi doresc ca orice femeie din lume să fie fericire, însă, nu le facem întotdeauna fericite”, a adăugat Victor Ponta.

