Carmen Tănase, mărturisiri spectaculoase: „Eu n-am vrut să mă fac actriță”. Ce rol nu ar putea interpreta niciodată

Elena Boruz
22 sept. 2025, 14:53
Actrița Carmen Tănase. Sursa foto: Captură video - Despre Femeie cu Mihaela Tatu / YouTube
Cuprins
  1. La ce meserie visa Carmen Tănase
  2. Ce rol nu ar putea interpreta Carmen Tănase niciodată

Carmen Tănase, una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film de la noi din țară, a făcut mărturisiri impresionante. Vedeta a dezvăluit meseria la care visa, precizând că nu și-a dorit să fie actriță atunci când era copil.

Carmen Tănase este apreciată nu numai pentru talentul ei, ci și pentru sinceritatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului. La fel și de această dată, în cadrul podcastului lui Mihai Morar, organizat sub formă de conferință, actrița a vorbit sincer și a dat „cărțile pe față” pentru publicul ei.

La ce meserie visa Carmen Tănase

Dragostea lui Carmen Tănase pentru animale nu este un secret pentru nimeni. Pe lângă cățeii pe care îi are, actrița are peste 30 de pisici de care are grijă. Iubirea față de necuvântătoare există încă de când era doar un copil, iar vedeta a povestit că a visat să devină medic veterinar.

„Eu nici nu am vrut să dau la teatru, adică nici n-a fost ideea mea. Eu am vrut ceva cu animale, să fac zootehnie, medicină veterinară. E adevărat că-mi plăcea teatrul și mergeam la teatru, dar nu am avut eu această idee. M-a încolțit când tata mi-a  propus, mă rog, a fost așa o propunere, o variantă de viitoare viață, ce facem cu copilul. Nu știu dacă am căutat ceva anume. Știu că cei de la psihologie se duc ca să își rezolve anumite probleme, că am întâlnit și eu. Nu știu dacă chiar și le rezolvă pentru că se încarcă cu ale altora. Sau poate se liniștesc, că mai sunt și alții în situație (n.r. râde). E posibil să fie așa. Mie îmi place să spun povești și poate că ăsta este un motiv, dar nu știu să răspund. În orice caz, mă simt foarte eu, dacă vrei cum ai zis tu, deși nu prea știu exact ce înseamnă asta, mă simt foarte bine când sunt pe scenă. Adică mă simt cel mai bine când sunt pe scenă. Cel mai bine din viața mea. Nu te încarci cu problemele oamenilor? Nu mă încarc cu problemele personajelor. Rămân undeva și mă formează ca om. Se pune câte puțin, câte puțin, se adaugă și, de fapt, ele m-au format, cred, ca om și ne formează, în general”, a declarat Carmen Tănase la podcastul „Fain și Simplu”.

Ce rol nu ar putea interpreta Carmen Tănase niciodată

De-a lungul vremii, Carmen Tănase a interpretat foarte multe roluri. De la piese de teatru, până la telenovele, toate i-au venit mănușă celebrei actrițe.

Există, totuși, ceva ce aceasta nu ar putea juca. Întrebată fiind despre ce este vorba, vedeta a povestit că nu ar putea să fie pusă în ipostaze obscene. Carmen a specificat că inclusiv ea folosește un limbaj licențios, însă nu i se pare adecvat să o facă pe scenă.

„Nu aș putea să joc lucruri obscene. N-aș putea să joc. Chiar dacă regizorul vine și spune, da, așa e personajul, ăsta e un personaj, da, dar, cumva, puțin eu îi împrumut ceva, el îmi dă mie ceva și nu mă interesează timpul. Da, am refuzat. A fost o piesă odată, eu am citit-o și am zis, nu e ceea ce mă reprezintă pe mine, hai să încercăm, că omul era foarte drăguț, regizorul, hai să încercăm, pentru că uite, a încercat el să-mi explice așa, și am zis, măi, este un limbaj… să ne înțelegem, eu nu sunt vreo sfântă, înjur și eu, ca la ușa cortului. Dar nu pe scenă, adică, nu, trebuie să păstrăm o limită, așa cred eu. Și mai era și ușoară blasfemie pe acolo și am zis nu”, a adăugat actrița.

