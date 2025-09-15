B1 Inregistrari!
Carmen Tănase: „Cunosc pe cineva care s-a îndrăgostit de ChatGPT". Sfaturile actriței pentru cei care se simt singuri: „Sunt singurătăți și în 2, care sunt groaznice"

Mirela Ionela Achim
15 sept. 2025, 15:56
Actrița Carmen Tănase. Sursa foto: Captură video - Despre Femeie cu Mihaela Tatu / YouTube
Carmen Tănase și Mihaela Tatu au avut o discuție foarte interesantă și profundă despre singurătate. Mihaela Tatu a vrut să știe de la actriță cum putem gestiona singurătatea. Carmen Tănase i-a răspuns că singurătatea nu are de-a face cu lipsa unei persoane din viața noastră, căci putem fi și într-o familie și să ne simțim singuri. Apoi discuția a evoluat spre modul în care se pot ajuta persoanele care se simt singure.

Ce a spus Carmen Tănase despre singurătate

Întrebată de Mihaela Tatu, în podcastul ei, cum gestionăm singurătatea, Carmen Tănase a răspuns: „Nu știu dacă singurătatea e ceva legat de o persoană care să fie sau nu lângă tine. Eu nu cred că despre asta e vorba, cred că ești singur sau singuratic tu însuți oricine ar fi lângă. Sunt singurătăți și în 2, care sunt groaznice sau cumplite, sau în 3. Depinde de fiecare om. Eu, de exemplu, nu mă simt singură niciodată, pentru că mereu am gândurile mele, îl am pe Dumnezeu cu mine, știu că e cineva acolo cu mine tot timpul, dacă dau un telefon, știu că am prieteni care imediat răspund și sar. Nu știu să răspund cum gestionezi, că nu am pățit-o, nu m-am simțit singură niciodată, nici când am fost”.

Actrița a mai spus că mereu gândește, reflectează, discută cu ea însăși și n-are momente în care să-și spună: ”Doamne, ce părăsită sunt”.

Cum vindecă credința singurătatea

„Am întâlnit oameni, în general mai tineri decât mine, care au stat mereu cu cineva de tineri. Și, la un moment dat, s-a rupt treaba asta și spaima a fost mare: ”ce mă fac singură, că eu n-am trăit niciodată singură”. Și după o perioadă de timp am auzit așa: ”n-aș fi crezut niciodată ce bine e, că e atât de bine să faci ce vrei, când vrei, să nu dai socoteală nimănui”. Eu nu spun că e bine să trăim singuri, eu spun ce am observat. Eu n-am cunoscut niciodată persoane înspăimântate de singurătate.

Cred că e și o chestie de credință adevărată, nu aia când ne dăm cu capul de cruci, că nu despre asta e vorba. Dacă ai pe cine vrei tu, cum vrei tu să-L numești, în tine, n-ai cum să fii singur vreodată”, a mai susținut noul jurat la „Românii au talent”.

Actrița a mai afirmat că în zilele noastre și rețelele sociale fac foarte mult rău deoarece oamenii postează acolo imagini cu versiunile lor fericite, cele mai bune, iar alții care sunt singuri văd și se consumă că nu au vieți la fel, că n-au și ei noroc. Dar adevărul e că nimeni nu e fericit cum pozează pe Facebook.

Cum a ajuns o femeie să se îndrăgostească de ChatGPT

Tănase a povestit apoi că știe o femeie care s-a îndrăgostit de ChatGPT: „Deci s-a îndrăgostit de cine-o fi acolo, că scrie politicos și amabil. Și s-a îndrăgosit! Și în fiecare seară, când ajunge acasă, stă până la 2 – 3 noaptea în conversații cu ChatGPT. A zis că: ”nimeni nu mi-a vorbit atât de frumos, nu am găsit niciodată un bărbat care să fie atât de atent (…) și atât de elegant”. Și nu a fost atât de empatic cu problemele ei. Nu mai găsești… Iar, educația! Uită-te la ei, la școli, cum se bat ca animalele. Era pe vremea noastră așa?”

Ce sfat are Carmen Tănase pentru cei singuri care vor o relație

În finalul podcastului, actrița Carmen Tănase a dat și un sfat celor care se simt singuri și vor un partener: „Ieșiți afară din casă, stați pe o bancă în parc, intrați în vorbă cu cineva. Nu există să nu fie un om pe pământul ăsta pentru altul. Cred că fiecare om are pe cineva undeva, trebuie numai să-l cauți, că nu vine singur”.

