În câteva zile se întâmplinesc trei ani de când Alexandru Arșinel a încetat din viață. Celebrul actor a lăsat tot ce a agonisit într-o viață de muncă celor doi fii ai săi, care mai apoi, s-au înțeles în ceea cr privește partajul. Bogdan Arșinel dezvăluie ce s-a întâmplat cu proprietarea din Dolhasca, un loc în care regretatul artist a petrecut frumoasă perioadă din viața sa, copilăria.

Ce avere a lăsat în spate Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel a încetat din viață pe 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani. După moartea actorului, cei doi fii ai săi au intrat în posesia unei averi considerabile, din care fac parte un apartament, trei case de vacanță, patru terenuri și mai multe sume de bani în conturi. Cei doi bărbați au căzut de comun acord cine și ce ia, fără a se război prin tribunale, cum se întâmplă deseori atunci când la mijloc sunt mulți bani.

Bogdan, fiul cel mare al regretatului actor, a rămas cu o casă de vacanță la Câmpina, două terenuri la Dolhasca și Crevedia și marca Toyota. Fratele său mai mic, Cristian, a moștenit, printre altele, și casa din Sinaia și vila de pe .

Ce au decis cei doi fii cu privire la casa în care a copilărit tatăl lor

Una dintre moștenirile cu adevărat speciale pe care le-a lăsat în spate Alexandru Arșinel a fost casa din Dolhasca, acolo unde a copilărit regretatul actor. Într-un interviu recent, Bogdan a mărturisit ce decizie a luat familia lor în privința proprietății.

Potrivit bărbatului, locuința a fost predată primăriei orașului Dolhasca, urmând ca aceasta să fie transformată într-o casă memorială, care, printre altele, va găzdui și o serie de evenimente. Obiecte care i-au aparținut regretatului actor vor putea fi văzute de către publicul larg, odată ce proiectul va fi finalizat.

„Am predat-o, într-o anumită formă, primăriei orașului Dolhasca. Sunt ceva proiecte de viitor, pentru comemorarea tatălui meu. Avem pentru primăvara anului viitor în plan câteva evenimente. Dar să vedem cu criza asta financiară dacă vor fi fonduri suficiente pentru a finaliza, de către cei de la Admnistrația Locală a orașului Dolhasca, inaugurarea casei memoriale Arșinel Alexandru. E în curs de amenajare, cu multe obiecte de-ale tatălui, cu biroul lui de acasă, cu manuscrise, cu CD-uri cu muzica lui, cu tot ce a însemnat din punctul acesta de vedere. Odată cu acest eveniment, vor fi mai multe acțiuni”, a declarat Bogdan Arșinel, pentru .

Cum va fi organizată comemorarea marelui actor

În ceea ce privește comemorarea lui Alexandru Arșinel, la trei ani după încetarea lui din viață, Bogdan dezvăluie că va avea loc un eveniment restrâns, la care vor lua parte doar oamenii cu adevărat apropiați. Fiul regretatului actor susține că, în astfel de momente, au șansa de a rememora amintirile frumoase de familie.

„Nu se va organiza nimic special. E o treabă în familie, discretă, o pomenire creștinească. Sunt clipe în care-ți aduci aminte cu bucurii și cu puțin regret. Dar asta e viața, rămânem cu amintirile frumoase. Sunt și mici regrete vizavi de anumite lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple. Dar istoria va consemna la un moment dat”, a adăugat Bogdan Arșinel.

Cu toate că Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” a fost o a doua casă pentru Alexandru Arșinel, Bogdan mărturisește că niciun reprezentant de-al instituției nu s-a implicat în comemorarea actorului, în ciuda rolului important pe care l-a jucat și dincolo de scenă, în istoria teatrului românesc: „Nu cred că e cazul. Nu m-am gândit la acest aspect. Dar nu am nimic de comentat”.