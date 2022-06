Ce se întâmplă acum cu Raluca Bădulescu, după ce a anunțat că divorțează

Raluca Bădulescu a trăit o poveste de dragoste deosebită alături de alesul său, Florin Stamin. În pofida faptului că s-au separat, cei doi au păstrat o relație de prietenie, notează

Raluca Bădulescu a anunțat la sfârșitul lui mai că Anunțul a fost șocant pentru fani, asta după ce relația lor a durat 13 ani. Perioada este una dificilă pentru Raluca, dar ea a declarat că Florin va rămâne pentru totdeauna în inima și în sufletul ei și îl va considera mereu dragostea vieții ei.

Decizia de a porni pe drumuri separate a fost una comună, a anunțat vedeta, dar prietenia îi va lega mereu.

Vezi această postare pe Instagram

„Eu, repet, sunt prietena cu Florin, îmi este aproape. Stiu că îmi vă fi aproape toată viața, iar eu îl iubesc că pe ochii din cap, dar e o situație complicata. Lumea, în principiu, se bucura, se întâmplă worldwide și chestia asta mă deranjează.

Apar binevoitori, oameni care spun… Indiferent de ce s-ar fi întâmplat în viață oricui, nu am avut răutăți, nu am avut invidii… Nu am avut, nu bârfesc, nu mă bag în discuții care nu mă interesează. Aud și văd lucruri și nu e treaba mea. Eu sunt ceea ce sunt azi datorita lui Florin. Când ne-am cunoscut, eram într-o perioada agitata, m-a adunat.

Eu sunt Balanță, dar nu sunt echilibrata, sunt la extreme. Ori dansam, ori plângem, nu am cale de mijloc. Nu îmi iese. A știut să aibă grija de mine. Eu sunt datorita lui. Simțeam să spun lucrurile astea… Este familia mea. Nu stiu cum o să fie de acum înainte, e daragostea vieții mele”, a declarat Raluca.

Anunțul despre divorț

Raluca Bădulescu a făcut public la sfârșitul lunii mai. Acest pas înseamnă începerea unui nou capitol pentru ambii.

„După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viață noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna.

Ne-am fost alături unul altuia ani de zile, la bine și la greu ani de zile, suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite.

Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare”, a declarat Raluca Bădulescu.