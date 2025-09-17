A fost un weekend important pentru Irina, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor. Tânăra a defilat pentru prima dată pe un podium, la Transilvania Fashion Festival. Cu toate că are o relație extrem de specială cu tatăl său, se pare că acesta nu a participat la eveniment, pentru că nu a fost înștiințat. Gestul Irinei de a ține secretă participarea sa la festival l-a supărat crunt, însă nașul fostului milionar, Matei Miko, și Cătălin Botezatu dar în apărarea tinerei.

Ce a făcut Irinel Columbeanu când a aflat de defilarea Irinei

Irinel Columbeanu a aflat vestea participării Irinei la festivalul de modă de la Cluj, dar și faptul că tânăra era în țară, din presă. Supărat că i s-a ascuns un asemenea eveniment, fostul milionar de la Izvorani a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe său, Matei Miko, care a invitat-o pe tânăra la eveniment și a găzduit-o.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns.

Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a spus Irinel Columbeanu, pentru Cancan.

Ulterior, a luat legătură și cu , care l-a asigurat că nu are nicio legătură cu cele întâmplate, ea fiind în America.

De ce nu și-a însoțit Irinel Columbeanu fiica la Cluj

Câteva zile mai târziu, Matei Miko a făcut lumină în acest caz. Bărbatul a explicat faptul că atât el, cât și Irina, și-au dorit ca Irinel să îi însoțească la Cluj, dar personalul de la azilul unde este cazat nu le-a permis să îl ia. Cele patru zile de eveniment, dar și zborurile cu avionul, i-ar fi putut afecta starea de sănătate.

„Am vrut să-l chem și-n primăvară, la un alt festival, dar nu i-au dat voie. Mai întâi am întrebat la azil dacă îl puteam lua cu noi. Nu au fost de acord, mai ales că era vorba de patru zile și de avioane. Chiar patronul mi-a zis că ei nu și asumă nimic. Si că dacă pleacă, nu-l vor mai primi înapoi”, a declarat Matei Miko pentru .

Potrivit declarațiilor lui Matei Miko, acesta ar fi sfătuit-o pe Irina să nu ascundă de tatăl său participarea la eveniment, însă, în cele din urmă, a lăsat-o pe tânără să acționeze așa cum a crezut de cuviință.

„E o situație oribilă, foarte încâlcită. Eu îl iubesc mult pe Iri. L-am adus și la Cluj cât am putut. Așa, pentru câteva ore, dus cu mașina în oraș, e altceva. Iri are multe momente când e foarte lucid. La el problema e că a avut mai multe AVC-uri. A vorbit si Irina cu el, i-am zis să-i spună. Nu știu ce a făcut, nu-i treaba mea să mă bag”, a adăugat Matei Miko.

Ce spune Cătălin Botezatu despre scandalul cu Irinel Columbeanu

La câteva zile după izbucnirea acestui conflict, Cătălin Botezatu a intervenit pentru a oferi clarificări. La fel ca Matei Miko, și designerul a explicat faptul că motivele pentru care Irinel nu putut participa la festivalul de modă de la Cluj sunt strict legate de starea lui de sănătate și de regulile azilului unde stă.

„În primul rând, locul în care se află Irinel este un loc special. (…) Ei au o situație precară din punct de vedere al sănătății, este firesc ca cei de acolo să nu își asume acest lucru, pentru că e vorba despre zbor, de patru zile grele, obositoare. (…) Mi-a zis: «Am venit în țară pentru tata, dar pentru că este și acest festival, am venit aici». Deci copilul nu are nicio vină, copilul a și ajuns între timp la Izvorani. Toată lumea a avut cele mai bune intenții”, a declarat Cătălin Botezatu, în emisiune „Un Show Păcătos”.