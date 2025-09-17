B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cătălin Botezatu intervine în scandalul dintre Irina și Irinel Columbeanu: „Copilul nu are nicio vină”. De ce fostul milionar nu a fost invitat la prezentarea de modă a fiicei lui

Cătălin Botezatu intervine în scandalul dintre Irina și Irinel Columbeanu: „Copilul nu are nicio vină”. De ce fostul milionar nu a fost invitat la prezentarea de modă a fiicei lui

B1.ro
17 sept. 2025, 16:34
Cătălin Botezatu intervine în scandalul dintre Irina și Irinel Columbeanu: „Copilul nu are nicio vină”. De ce fostul milionar nu a fost invitat la prezentarea de modă a fiicei lui
Cătălin Botezatu. Sursa foto: Captură Video - Xtra Night Show / YouTube
Cuprins
  1. Ce a făcut Irinel Columbeanu când a aflat de defilarea Irinei
  2. De ce nu și-a însoțit Irinel Columbeanu fiica la Cluj
  3. Ce spune Cătălin Botezatu despre scandalul cu Irinel Columbeanu

A fost un weekend important pentru Irina, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor. Tânăra a defilat pentru prima dată pe un podium, la Transilvania Fashion Festival. Cu toate că are o relație extrem de specială cu tatăl său, se pare că acesta nu a participat la eveniment, pentru că nu a fost înștiințat. Gestul Irinei de a ține secretă participarea sa la festival l-a supărat crunt, însă nașul fostului milionar, Matei Miko, și Cătălin Botezatu dar în apărarea tinerei.

Ce a făcut Irinel Columbeanu când a aflat de defilarea Irinei

Irinel Columbeanu a aflat vestea participării Irinei la festivalul de modă de la Cluj, dar și faptul că tânăra era în țară, din presă. Supărat că i s-a ascuns un asemenea eveniment, fostul milionar de la Izvorani a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe nașul său, Matei Miko, care a invitat-o pe tânăra la eveniment și a găzduit-o.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns.

Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a spus Irinel Columbeanu, pentru Cancan.

Ulterior, a luat legătură și cu Monica Gabor, care l-a asigurat că nu are nicio legătură cu cele întâmplate, ea fiind în America.

De ce nu și-a însoțit Irinel Columbeanu fiica la Cluj

Câteva zile mai târziu, Matei Miko a făcut lumină în acest caz. Bărbatul a explicat faptul că atât el, cât și Irina, și-au dorit ca Irinel să îi însoțească la Cluj, dar personalul de la azilul unde este cazat nu le-a permis să îl ia. Cele patru zile de eveniment, dar și zborurile cu avionul, i-ar fi putut afecta starea de sănătate.

„Am vrut să-l chem și-n primăvară, la un alt festival, dar nu i-au dat voie. Mai întâi am întrebat la azil dacă îl puteam lua cu noi. Nu au fost de acord, mai ales că era vorba de patru zile și de avioane. Chiar patronul mi-a zis că ei nu și asumă nimic. Si că dacă pleacă, nu-l vor mai primi înapoi”, a declarat Matei Miko pentru Cancan.

Potrivit declarațiilor lui Matei Miko, acesta ar fi sfătuit-o pe Irina să nu ascundă de tatăl său participarea la eveniment, însă, în cele din urmă, a lăsat-o pe tânără să acționeze așa cum a crezut de cuviință.

„E o situație oribilă, foarte încâlcită. Eu îl iubesc mult pe Iri. L-am adus și la Cluj cât am putut.  Așa, pentru câteva ore, dus cu mașina în oraș, e altceva. Iri are multe momente când e foarte lucid. La el problema e că a avut mai multe AVC-uri. A vorbit si Irina cu el, i-am zis să-i spună. Nu știu ce a făcut, nu-i treaba mea să mă bag”, a adăugat Matei Miko.

Ce spune Cătălin Botezatu despre scandalul cu Irinel Columbeanu

La câteva zile după izbucnirea acestui conflict, Cătălin Botezatu a intervenit pentru a oferi clarificări. La fel ca Matei Miko, și designerul a explicat faptul că motivele pentru care Irinel nu putut participa la festivalul de modă de la Cluj sunt strict legate de starea lui de sănătate și de regulile azilului unde stă.

„În primul rând, locul în care se află Irinel este un loc special. (…) Ei au o situație precară din punct de vedere al sănătății, este firesc ca cei de acolo să nu își asume acest lucru, pentru că e vorba despre zbor, de patru zile grele, obositoare. (…) Mi-a zis: «Am venit în țară pentru tata, dar pentru că este și acest festival, am venit aici». Deci copilul nu are nicio vină, copilul a și ajuns între timp la Izvorani. Toată lumea a avut cele mai bune intenții”, a declarat Cătălin Botezatu, în emisiune „Un Show Păcătos”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ioana Ginghină, despre provocările vieții de mamă: „Am crescut o generație cu handicap”. Ce își reproșează în relația cu Ruxi
Monden
Ioana Ginghină, despre provocările vieții de mamă: „Am crescut o generație cu handicap”. Ce își reproșează în relația cu Ruxi
Reguli încălcate la Asia Express: Cine sunt concurenții care au înfuriat echipa de producție. Irina Fodor i-a pus la punct
Monden
Reguli încălcate la Asia Express: Cine sunt concurenții care au înfuriat echipa de producție. Irina Fodor i-a pus la punct
Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)
Monden
Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)
Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”
Monden
Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”
Lino Golden, singur și sincer! Mărturisiri neașteptate după divorț
Monden
Lino Golden, singur și sincer! Mărturisiri neașteptate după divorț
Ștefan Floroaica: „Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici”. De ce a cedat la Asia Express
Monden
Ștefan Floroaica: „Mie ca bărbat mi se pare greu tot ce se întâmplă aici”. De ce a cedat la Asia Express
Betty Salam rupe gura târgului! Ce relație are fiul artistei cu iubitul ei
Monden
Betty Salam rupe gura târgului! Ce relație are fiul artistei cu iubitul ei
Adriana Bahmuțeanu susține că a primit mai multe semne de la mama ei: „Mi-e foarte dor de ea”
Monden
Adriana Bahmuțeanu susține că a primit mai multe semne de la mama ei: „Mi-e foarte dor de ea”
Aventura președintelui Cehiei în România. Petr Pavel a făcut turul țării noastre pe motocicletă
Monden
Aventura președintelui Cehiei în România. Petr Pavel a făcut turul țării noastre pe motocicletă
Drama neștiută a lui George „Jaguarul”, de la „Insula Iubirii”. Prin ce a trecut acesta când era copil
Monden
Drama neștiută a lui George „Jaguarul”, de la „Insula Iubirii”. Prin ce a trecut acesta când era copil
Ultima oră
19:19 - Cine e cunoscuta sportivă de top, rănită în accidentul rutier provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu
19:08 - Ioana Ginghină, despre provocările vieții de mamă: „Am crescut o generație cu handicap”. Ce își reproșează în relația cu Ruxi
19:01 - Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
18:38 - Reguli încălcate la Asia Express: Cine sunt concurenții care au înfuriat echipa de producție. Irina Fodor i-a pus la punct
18:29 - Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)
18:18 - Desert cu gust de toamnă: prăjitură cu mere. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
18:07 - Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”
17:59 - Ce i-a spus Regele Charles lui Donald Trump, la scurt timp după ce s-au întâlnit: “Atenție la sabie!”
17:44 - Ce să nu faci niciodată cu verigheta ta! Semnele care aduc ghinion
17:24 - Ce schimbări vor avea loc în organismul tău dacă consumi ovăz zilnic, timp de o săptămână