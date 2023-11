Ce spune Șerban Huidu după ce a fost implicat într-un accident rutier. Primele declarații ale prezentatorului: „Sunt vinovat”

După ce marți, 21 noiembrie, a avut loc un accident pe Calea Giuleşti din Bucureşti între autoturismul condus de Șerban Huidu şi un alt şofer care conducea o maşină Bolt, a venit cu o primă reacție.

Ambii șoferi au fost testați pentru consum de alcool și stupefiante, rezultatul fiind negativ.

Șerban Huidu, primele declarații după accident

Șerban Huidur a recunoscut că e vinovat. Mai mult decât atât, acesta fost amendat cu 200 lei şi trei puncte penalizare pentru neasigurare la schimbarea benzii.

Prezentatorul a ajuns marți Biroul de accidente ușoare după ce a intrat cu autoturismul pe care îl conducea într-o mașină de ride sharing. Conform declarațiilor oferite accidentul a fost unul ușor.

„ , sunt vinovat. S-a lovit o mașină de o altă mașină, daunele sunt minime.

Am vrut să vin la Biroul de Accidente Ușoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, a declarat Șerban Huidu pentru .

Șerban Huidu a spus ce a făcut cu banii câștigați din televiziune

Șerban Huidu, a acumulat o mică avere pe parcursul celor 23 de ani de carieră în televiziune. Faimosul gazdă a emisiunii „Cronica Cârcotașilor” toate veniturile obținute în proprietăți imobiliare.

„Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci ceva ce nu știi să faci. Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business.

Niciodată nu spun niciodată (n.red.: altor investiții). Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant”, a spus acesta în cadrul unui interviu, notează .