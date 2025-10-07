B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața

Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 08:44
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Sursa foto: Instagram - @andaadam
Cuprins
  1. Ce studii are Anda Adam
  2. Ce spune Anda Adam
  3. Propriul drum

Cântăreața Anda Adam, actuală concurentă la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”, a dezvăluit ce liceu a urmat și ce studii are. Planurile ei din liceu nu au trecut testul timpului, în cele din urmă ea alegând o carieră muzicală.

Ce studii are Anda Adam

Anda Adam a absolvit Liceul George Călinescu din Capitală, iar apoi s-a făcut remarcată în spațiul public chiar după terminarea clasei a XII-a. Aceasta a cunoscut succesul pe plan muzical, iar viața ei s-a schimbat radical.

Anda Adam spune că era o elevă silitoare. Ea a mărturisit, la un moment dat, că era chiar tocilară și își dorea să aibă o carieră remarcabilă într-un domeniu legat de matematică sau informatică. Mai mult, părinții ei se pregăteau să o trimită la studii în străinătate, conform Cancan.

Ce spune Anda Adam

„Mama mea era plecată în Statele Unite ale Americii de doi ani, unde lucra la un cunoscut salon de coafură pentru a-mi pregăti terenul și a mă muta acolo, pentru a studia la Harvard. Aveam rezultate foarte bune la învățătură în timpul liceului. Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată. Am obținut 10 pe linie, mă duceam la olimpiadele de matematică, de informatică, unde am ajuns chiar la fazele pe țară”, a spus cântăreața.

„Mama a vrut să îmi creeze un viitor mai bun, îmi pregătise loc unde să stau și pe cineva care să îmi plătească studiile”, a mai declarat Anda.

Propriul drum

Anda Adam a devenit cunoscută după lansarea piesei „Nu mă uita” alături de RACLA. De atunci, ea s-a făcut remarcată în industria muzicală și a decis să rămână pe acest drum.

Pe de altă parte, visul părinților ei s-a spulberat. Artista a ales o carieră în muzică, însă a vrut să meargă și la facultate, dar una din România. Este vorba despre Facultatea de Relații Economice Internaționale, din cadrul ASE București.

