Ce studii are, de fapt, Vlăduța Lupău. Puțină lume știe că ar putea avea o altă profesie

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate soliste de muzică populară ale momentului, dar puțină lume cunoaște faptul că studiile și tradiția de familie i-au purtat pașii către un alt domeniu…

Vlăduța nu avea cum să aleagă altceva decât Medicina Veterinară

Conform tradiției de famile, mama sa fiind medic veterinar, iar tatăl inginer zootehnist, . Ea a și absolvit cursurile Universităţii de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, dar chemarea către muzică a fost mai puternică.

”Am ales această facultate, deoarece este tradiție de familie. Mama este medic veterinar, iar tata inginer zootehnist. Dar bineînţeles, şi pentru dragostea faţă de animale.

A fost greu în ultimii ani de facultate. Efectiv eram pe drum şi la școală. Într-adevăr, aş minți să spun că nu am mai lipsit uneori de la facultate, dar întotdeauna am recuperat în avans sau după, toate laboratoarele pierdute. A fost greu din cauza oboselii, dar a fost fain! Iar azi, mă mândresc cu faptul că sunt medic veterinar”, mărturisea cu ceva vreme în urmă Vlăduța Lupău.

Las că e mama medic veterinar. tata, fratele…

veterinar pentru că deja începuse să aibă succes în muzică. Din lipsă de tim a renunțat chiar și la studiile doctorale.

„Când am văzut că lumea mă cheamă, mă cheamă… am zis, băi, oamenii aceștia chiar mă iubesc…Și am zis: las deoparte medicina și văd eu dacă îi vine vremea… deși cred că nu-i vine. Lasă, că e mama medic veterinar, tata, fratele. E tradiție de familie. Tata are fermă, eu am câine. Da e câine de curte, nu am timp ca să îl iau cu mine în mașină sau poșetă, nu-i cazul”, declara Vlăduța Lupău la o emisiune TV.

Ce părere au avut părinții despre faptul că a renunțat să mai fie medic

Vlăduța Lupău a declarat că familia ei nu s-a declarat foarte încântată la început, când a renunțat la a mai profesa ca medic veterinar și la studiile doctorale.

„Am rămas la doctorat, dar nu l-am terminat, pentru că nu am timp și cumva îmi pare rău. Îmi pare rău așa… pentru că eu eram dedicată medicinei, nu aveam în gând că o să ajung cu muzica mare, că o să mă cunoască lumea, deși îmi doream”, a spus Vlăduța Lupău.