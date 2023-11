Ce venituri are Irina Deaconescu din firma pe care o deține. Influencerința și-a îndeplinit un vis

are o firmă, iar ea este singurul angajat. Afacerea a crescut de peste 8 ori, în 2021, iar profitul net de anul trecut este unul foarte mare.

Câți bani îi aduce afacerea ei

re o comunitate mare pe Instagram și TikTok, de 700.000 și 600.000 de abonați pe canalul ei de Youtube. Ea a creat o firmă în 2021, care îi merge foarte bine și îi aduci mulți bani, conform

Firma ei se ocupă de comerțul cu amănuntul prin casele de comenzi sau internet, iar în 2022 cifra de afaceri este de 1,15 milioane de lei, fiind cu opt ori mai mare decât în 2021, conform Economica.

Profitul net a fost de peste un milion de lei, iar marja de profit este de peste 94%, fiind cu 4,4% mai mare decât în 2021.

Care a fost visul Irinei Deaconescu

Un obiectiv pe care îl avea demult pe listă era renovarea casei părintești, iar acum își poate permite acest lucru. Ea își dorește să își ajute mama care a fost plecată și în străinătate să muncească.

„Am fost binecuvântată, am muncit mult astfel încât să pot eu să renovez apartamentul în care am copilărit. Fix cum intri, așa cum ne-a permis spațiul, am pus o masă superbă, cu patru scaune, e mult mai frumoasă masa decât mi-am imaginat eu”, spunea Irina Deaconescu.