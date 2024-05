Celine Dion a cedat și a izbucnit în lacrimi la un concert The Rolling Stones

Celine a cedat din cauza versurilor emoționante în timpul unui concert The Rolling Stones, în Las Vegas, din cauza luptei ei cu boala.

Cântăreața, în vârstă de 56 de ani, care a fost forțată să-și anuleze turneul după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, a fost filmată ștergându-și lacrimile în timpul spectacolului de sâmbătă al trupei.

Celine Dion și-a anulat concertele din cauza stării de sănătate

în timp ce cei de la Stones au cântat Jumpin’ Jack Flash. În timpul concertului, Celine a putut fi văzută mișcându-se și cântând la unele dintre cele mai mari hituri ale trupei rock engleze, cum ar fi Paint It Black, Sympathy For The Devil și You Can’t Always Get What You Want, înainte de a termina cu Satisfaction.



Dion a anunțat în decembrie 2022 că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide – o afecțiune extrem de rară care face ca mușchii trunchiului și membrelor să alterneze între spasme și rigiditate. Ea a dezvăluit că va renunța la concerte.

Celine a vorbit despre lupta ei cu boala într-un interviu pentru Vogue Franța. Întrebată cum se simte, ea a răspuns: „Sunt bine, dar e multă muncă. Fac eforturi zilnic.

Explicând cum își gestionează starea, ea a explicat: „Cinci zile pe săptămână fac terapie atletică, fizică și vocală. Trebuie să învăț să trăiesc cu boala acum și să nu mă mai întreb.

‘La început mă întrebam: de ce eu? Cum s-a întâmplat asta? Ce am făcut? Asta e vina mea? Viața nu îți dă niciun răspuns. Trebuie doar să trăiești!’

Celine a adăugat: „Am ales să lucrez cu tot trupul și sufletul, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel!’