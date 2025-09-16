B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire

Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire

B1.ro
16 sept. 2025, 19:24
Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire
Foto: Cezar Ouatu / Facebook
Cuprins
  1. Ce au spus Raluca și Cezar despre despărțire
  2. Ce spunea Cezar Ouatu despre despărțire, în urmă cu câteva luni
  3. Când și unde a avut loc cererea în căsătorie
  4. Cu ce a comparat Cezar Ouatu momentul cererii în căsătorie

Cezar Ouatu și Raluca Jurca au trăit o poveste de dragoste discretă și tot așa s-au și separat, departe de ochii curioși ai oamenilor. Speculații privind separarea lor au apărut încă de acum două luni, atunci când oamenii au observat că își șterseseră postările împreună și niciunul nu îl mai urmărea pe celălalt pe rețelele de socializare.

Ce au spus Raluca și Cezar despre despărțire

Întrebată despre separarea de logodnicul său, Cezar Ouatu, Raluca Jurcă și-a exprimat dorința de a nu discuta pe marginea acestui subiect.

Cezar Ouatu a confirmat zvonuri, scurt și la obiect. Artistul a mărturisit că ruptura s-a produs în urmă cu nouă luni, dar a refuzat să comenteze pe marginea motivului care a dus la această separare. În schimb, acesta a dat de înțeles că despărțirea s-a produs în condiții ok, amicale.

„Din respect pentru viața privată a fiecăruia, confirm că de 9 luni am ales să mergem pe drumuri separate!” a declarat Cezar Ouatu pentru Spynews.

Întrebat cum se simte el în prezent, la câteva luni de la despărțire, artistul a spus: „Eu sunt bine, fericit!”.

Și surse apropiate de fostul cuplu au confirmat separarea, dar și faptul că aceasta s-a produs în urmă cu luni bune.

Ce spunea Cezar Ouatu despre despărțire, în urmă cu câteva luni

În urmă cu mai bine de două luni, atunci când au început să circule zvonuri despre o posibilă separare între Cezar Ouatu și Raluca Jurca, artistul a subliniat cât de important este pentru ambii foști parteneri să-și țină viața privată departe de lumina reflectoare. De asemenea, el a acuzat oamenii că se grăbesc să tragă concluzii, când, de fapt, în cuplul lor, lucrurile funcționează normal.

„Vă spun doar că vă grăbiți să trageți concluzii și nu e cazul. Este viața noastră privată și rămâne așa. Înțelegeți voi ce vreți, din moment ce v-am spus că vă grăbiți. Nu trece nimeni prin nimic”, spunea Cezar Ouată, în urmă cu aproximativ două luni.

Când și unde a avut loc cererea în căsătorie

Cezar Ouatu și Raluca Jurcă, o cunoscută make-up artistă, au format un cuplu timp de cinci ani. în urmă cu un an, bărbatul a decis că este momentul ca relația lor să treacă la nivelul următor, astfel că și-a cerut în căsătorie partenera.

În urmă cu ceva luni, cântărețul povestea cum și unde a avut loc marele gest. Se pare că cuplul se afla într-o vacanță, în Laguna Albastră, atunci când Cezar și-a luat inima în dinți și și-a întrebat partenera dacă vrea să-i fie soție.

„Ce a fost de văzut, s-a văzut! E un pas pe care l-am făcut, nimeni nu știa, a fost totul întâmplător, nu am avut niciun complice, nu a fost nimic regizat. Am oferit inelul într-un loc superb și am vrut să încununez cumva o relație superbă care durează de 5 ani de zile”, a povestit Cezar Ouatu, pentru Click!.

Cererea în căsătorie s-a petrecut la sfârșitul anului trecut.

Cu ce a comparat Cezar Ouatu momentul cererii în căsătorie

Momentul cererii în căsătorie a fost unul extrem de emoționant, atât pentru Raluca, cât și pentru Cezar. Deși cei doi formau un cuplu de cinci ani, iar logodna a venit ca o etapă naturală în evoluția relației lor, celebrul cântăreț de operă a fost de-a dreptul copleșit de sentimente.

Potrivit bărbatului, acesta nu a stat să se gândească cum va decurge cererea în căsătorie și a improvizat atunci când a venit momentul, dar tocmai această spontaneitate a făcut ca logodna lor să fie autentică. Cezar Ouatu mai mărturisește și că, în acele clipe intense, a simțit că face parte „dintr-un film de Oscar”.

„M-am emoționat foarte tare, totul a fost improvizat, părea parcă desprins dintr-un film de Oscar, a fost real, curat, m-am bucurat mult. Probabil că anul viitor vine și nunta”, a mai spus Cezar Ouatu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu și ce vor învăța cursanții: „Vor fi 12 ședințe”
Monden
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu și ce vor învăța cursanții: „Vor fi 12 ședințe”
Mihai Trăistariu a dezvăluit de ce și-a făcut cont de OnlyFans: „Am avut o jenă”
Monden
Mihai Trăistariu a dezvăluit de ce și-a făcut cont de OnlyFans: „Am avut o jenă”
Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun”. Despre cine este vorba
Monden
Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun”. Despre cine este vorba
Monica Anghel, mărturisiri despre operația la ochi, slăbit și cariera de 40 de ani: „Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac” (VIDEO)
Monden
Monica Anghel, mărturisiri despre operația la ochi, slăbit și cariera de 40 de ani: „Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac” (VIDEO)
Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)
Monden
Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)
State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
Monden
State Ioana: „Primesc foarte multe mesaje, sute chiar”. Cum a reușit să slăbească 15 kilograme în patru luni
Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
Monden
Andreea Antonescu, despre viața de mamă singură: „Am renunțat la tot!”. Ce mărturisiri a făcut artista
Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
Monden
Cristina Cioran: „Este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese”. Cum a slăbit 10 kilograme în 45 de zile
Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
Monden
Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
Ella de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Teo! Blondina se află în brațele altui bărbat: „E mai în vârstă ca mine”. Ce a atras-o la el
Monden
Ella de la „Insula Iubirii” l-a dat uitării pe Teo! Blondina se află în brațele altui bărbat: „E mai în vârstă ca mine”. Ce a atras-o la el
Ultima oră
20:43 - Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
20:34 - Traian Băsescu, ironii la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchet, aveți un OZN!”
20:27 - Câți bani câștigă un zidar, în Spania, în 2025? Salariile au scăzut dramatic
20:15 - Românii pot respira ușurați. Șeful ANAF: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele Fiscului
19:51 - Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
19:44 - Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii și la ce drog ar fi ieșit pozitiv (SURSE)
19:12 - RCA după ridicarea plafonării. Cine plătește mai mult acum, după noile scumpiri
18:56 - Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu și ce vor învăța cursanții: „Vor fi 12 ședințe”
18:41 - Mihai Trăistariu a dezvăluit de ce și-a făcut cont de OnlyFans: „Am avut o jenă”
18:38 - Nu ai primit bon fiscal? ANAF pregătește o aplicație pentru reclamații