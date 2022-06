Chef Joseph Hadad, dezvăluiri surprinzătoare despre întâlnirea cu Bill Clinton: „Am avut depresie mare, am transpirat tot”

Joseph Hadad este unul dintre cei mai renumiți chefi din România. Bucătarul a reușit să-și construiască o carieră de succes și se bucură de aprecierea gurmanzilor din țară și nu numai. Bucatele acestuia au ajuns pe masa celebrităților. Bărbatul a gătit pentru Michael Jackson, Madonna, Mihail Gorbaciov, François Mitterrand și Bill Clinton.

Joseph Hadad a dezvăluit câteva secrete

Cunoștințele celebrului chef sunt foarte vaste. Specialistul deține secretele a peste 2.000 de rețete speciale.

„Dacă intru în bucătărie, durează un minut să văd masa și ce am în frigider, atât, am rețeta! Eu . În fiecare zi, scot o rețetă. Am totul în cap. Totul trebuie să fie echilibrat, gustul și prezentarea preparatelor. Sunt multe ore de muncă pentru o farfurie de mâncare”, a afirmat Joseph Hadad, în cadrul .

Joseph Hadad a dezvăluit și câteva secrete. Acum mulți ani, bucătarul a gătit niște bucate alese pentru doi lideri importanți, președintele SUA, Bill Clinton, și premierul israelian Itzak Rabin.

„Eram la ‘King David’, iar președintele american a venit cu 120 de persoane, cu bodyguarzi, cu toții. Stătea la camera 622. Am gătit pentru ei.

, plus trei de la americani, cu câini. ‘Unde gătește, cheful? Aveți jumătate de oră să luați toate ingredientele și un ajutor de bucătar, dar nu poate să iasă afară’.

A pus un lanț la ușă și a zis că ! Am avut depresie mare, am transpirat tot. Aveam 36 de ani, m-am simțit nebun. Nu am putut să fac nicio mișcare, am rămas blocat! De la emoții, stăteau lângă mine, miroseau tot.

‘Te rog, nu pot să mă mișc’, le-am zis. Am băut un pahar cu apă, apoi după zece minute mi-am revenit. (…) Am pus două farfurii, când am ieșit din lift la etajul 6, a venit cineva din suita lui Bill Clinton: ‘Acum, cobori, eu servesc!’.

Nu m-a lăsat pe mine să le explic ce mănâncă. Nu am dormit toată noaptea! Nu a lăsat niciun chelner de la noi, doar ai lor”, a povestit celebrul chef, citat de .