B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Chiria de lux a Andreei Popescu: Câți bani plătește fostul soț, Rareș Cojoc, în fiecare lună

Chiria de lux a Andreei Popescu: Câți bani plătește fostul soț, Rareș Cojoc, în fiecare lună

Ana Maria
02 apr. 2026, 17:45
Chiria de lux a Andreei Popescu: Câți bani plătește fostul soț, Rareș Cojoc, în fiecare lună
Sursa foto: Instagram / @Andreea Cojoc
Cuprins
  1. Cum au gestionat cei doi divorțul
  2. Chiria de lux a Andreei Popescu, plătită de Rareș Cojoc? Ce înțelegere financiară au stabilit
  3. Chiria de lux a Andreei Popescu, plătită de Rareș Cojoc? Unde locuiește acum Andreea 
  4. Cum au stabilit programul copiilor
  5. De ce au ales să divorțeze în secret
  6. Ce rol a avut contractul prenupțial

Chiria de lux a Andreei Popescu, plătită de Rareș Cojoc? Noi informații ies la iveală despre separarea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc, după un mariaj care a durat un deceniu. Cei doi au decis să pună capăt relației în mod discret, la notar, alegând să evite scandalul și expunerea excesivă.

Deși la prima vedere despărțirea a părut una rapidă, în spatele ușilor închise lucrurile au fost analizate atent, mai ales când a venit vorba despre copii și partea financiară.

Cum au gestionat cei doi divorțul

Surse apropiate susțin că separarea s-a făcut pe cale amiabilă, însă negocierile au fost detaliate și bine puse la punct. Fostul cuplu și-a dorit, înainte de toate, să protejeze stabilitatea copiilor și să evite conflictele.

Chiar dacă au ales drumuri diferite, cei doi au rămas concentrați pe menținerea unui echilibru în viața de familie, astfel încât cei mici să fie cât mai puțin afectați de schimbări.

Chiria de lux a Andreei Popescu, plătită de Rareș Cojoc? Ce înțelegere financiară au stabilit

Potrivit informațiilor apărute, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au stabilit un plan financiar clar, care să asigure continuitatea stilului de viață al copiilor.

Această organizare arată că, în ciuda divorțului, ambii părinți își asumă responsabilitățile și încearcă să păstreze un mediu stabil pentru familie.

Chiria de lux a Andreei Popescu, plătită de Rareș Cojoc? Unde locuiește acum Andreea 

După despărțire, vedeta s-a mutat din locuința de lux în care a trăit alături de fostul soț. Este vorba despre un penthouse evaluat la aproximativ 4 milioane de euro.

În prezent, Andreea locuiește cu chirie într-un apartament exclusivist din zona Herăstrău, pe care l-a arătat și pe rețelele sociale. Costurile lunare nu sunt deloc mici. Chiria și utilitățile ajung la circa 3.000 de euro, potrivit Cancan, iar aceste cheltuieli ar fi suportate de Rareș Cojoc.

Cum au stabilit programul copiilor

Tot potrivit Cancan, cei trei copii ai cuplului locuiesc, în mare parte, în locuința în care au crescut, pentru a nu le fi afectată rutina zilnică. În continuare, aceștia beneficiază de ajutorul bonelor care i-au îngrijit și înainte de divorț.

Totuși, una dintre bone merge periodic și la locuința Andreei Popescu, pentru a menține continuitatea în viața celor mici.

Custodia a fost stabilită de comun acord, într-un sistem flexibil, care le permite ambilor părinți să fie implicați activ.

De ce au ales să divorțeze în secret

Atât Andreea Popescu, cât și Rareș Cojoc au preferat discreția și au evitat declarațiile publice și speculațiile.

Motivul separării nu a fost făcut public, iar fostul cuplu a ales să păstreze detaliile personale departe de ochii curioșilor.

Divorțul a fost oficializat la notar, procedură care le oferă un termen legal de 30 de zile pentru a reveni asupra deciziei. Acest interval este pe cale să expire, ceea ce înseamnă că despărțirea va deveni definitivă în scurt timp.

Ce rol a avut contractul prenupțial

Un aspect important în această separare îl reprezintă contractul prenupțial semnat de cei doi. Acesta a avut rolul de a proteja bunurile și afacerile familiei lui Rareș Cojoc.

Astfel, împărțirea patrimoniului a fost simplificată, iar eventualele conflicte au fost evitate încă de la început.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”