Cine este misteriosul pinguin de pe scena „Masked Singer România”: „Sunt un pinguin fidel și nu mi-am pierdut capul niciodată”

Telespectatorii sunt ținuți în suspans. Nimeni nu știe cine se ascunde sub masca pinguinului. Se pare că identitatea participantului este foarte greu de identificat.

Juriul, ținut în suspans

Mii de telespectatori au admirat prestațiile pinguinului de pe scena „Masked Singer România”. Însă, acesta nu a putut să fie deconspirat. Misteriosul concurent a dezvăluit câteva detalii din viața personală, care ar putea să-l dea de gol.

„În viața mea de zi cu zi sunt o persoană foarte veselă și sigură pe mine! Însă am și superstiții! Am o colecție de talismane fermecate și întotdeauna mă dau trei pași în spate când o pisică neagră îmi taie calea. Voi nu aveți superstiții? Îmi place mâncarea, sunt un gurmand și am înțeles că poți câștiga aprecierea oamenilor și prin alte metode: stomac și papile gustative. Cum o dau, cum o sucesc, oamenii tot mă iubesc! Sunt un pinguin fidel și nu mi-am pierdut capul niciodată”, a precizat Pinguinul de la „Masked Singer”

Teoriile detectivilor

Detectivii tot se întreabă cine ar putea să se ascundă sub masca personajului. La un moment dat, Inna l-a întrebat dacă este un bucătar. La rândul său, Alx Bogdan a presupus că sub masca pinguinului se ascunde Ramona Bădescu. Horia Brenciu a mers mai departe și a ajuns la ideea că misteriosul pinguin e Ioana Băsescu.

„Ori de câte ori îmi fac apariția stârnesc buna dispoziție și fur zâmbete, dar nu întotdeauna a fost așa. Mi s-a spus că nu sunt potrivit pentru nimic. Ba că am coada prea scurtă, ba că am aripile prea mici, că sunt pitic, că sunt grăsun și alte lucruri care mi-au dat de gândit, dar care nu m-au abătut de la drumul meu. Am plecat de la Sud, de la Pol, la o vârstă fragedă și nu m-am oprit până nu am ajuns acolo unde mi-am propus”, s-a autocaracterizat concurentul îmbrăcat în costumul pinguinului.