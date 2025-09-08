Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista

Claudia Pătrășcanu s-a afișat cu noul partener, la șase ani de la despărțirea de afaceristul Gabi Bădălău. a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie cu partenerul ei.

și-a dat frâu liber sentimentelor după calvarul prin care a trecut și pe care l-a făcut public, nu demult. După ani de căsnicie în care s-a simțit rănită, vedeta a ales fericirea și de această dată o împărtășește cu fanii de pe rețelele de socializare.

Claudia Pătrășcanu a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. În textul ei a descris grija și iubirea pe care bărbatul le-o poartă ei și copiilor ei.

„Astăzi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viața m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte… când toți ceilalți încercau să mă doboare. Este omul care îi respectă pe ceilalți, care îmi respectă familia și pe copiii mei. Este omul care ne-a sprijinit când alții au lipsit… un om discret și educat care mi-a respectat fiecare decizie. El nu se laudă niciodată! Îi spun mereu: Orice ne-ar arăta viața și oricum ne-ar duce drumurile, respectul pe care îl port pentru tine este infinit! Nu este soțul meu… este mai mult decât o hârtie scrisă și semnată”, a scris Claudia pe

De asemenea, solista a precizat că bărbatul este foarte preocupat de bunăstarea celor doi băieți pe care femeia îi are cu fostul soț. Aceasta a menționat că, inclusiv atunci când cei doi fii erau cât pe ce să fie exmatriculați din școală, iubitul ei a rezolvat situația.

„Este OMUL care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați… când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?! Este OMUL care le arată atât mie, cât și copiilor mei, zi de zi, ce înseamnă grija și iubirea adevărată. El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când. Când erau pe punctul de a fi dați afară din școală, pe motiv de neplată… acest OM mi-a spus că niciodată nu se va întâmpla asta… tot din iubire pentru noi. Omul acesta a dus în spate aceeași greutate pe care eu am dus-o atâția ani și a făcut-o cu răbdare multă și înțelepciune”, a adăugat vedeta.