Claudia Puican a ajuns la medic cu fiul ei, în vârstă de doar câteva luni. Ce mesaj a transmis cântăreața

Momente dificile pentru Claudia Puican! a ajuns pe patul de spital cu fiul ei, Amir, în vârstă de patru luni. Băiețelul nu s-a simțit deloc bine recent și astfel a fost nevoie ca mama lui să îl ducă la medic.

Claudia Puican este o mamă foarte implicată în viața copilului ei, dar chiar și așa, aceasta nu neglijează viața profesională. Artista are foarte multe cântări pe care le onorează, însă problemele de sănătate ale băiețelului ei sunt prioritare pentru ea, în această perioadă.

Ce mărturisiri a făcut Claudia Puican

Mai vrea sau nu Armin Nicoară să mai aibă un copil? Răspunsul pe care i l-a dat partenerei sale

Claudia Puican a împărtășit cu fanii momentele prin care a trecut, justificându-și astfel absența din mediul online. Blondina a povestit prin ceea ce a trecut cu Amir, mărturisind că aleargă „dintr-o parte în alta”.

„Nu mai sunt așa activă pentru că bebe are febră, roșu în gât. Am fost cu el și la spital și mi-e greu să-l mai las cu cineva în momentul acesta. Am în fiecare zi de cântat și alerg dintr-o parte în alta ca el să fie monitorizat non-stop de mine. Pentru că doar o mamă poate ști ce îl doare și care e leacul pentru copilul ei", a scris Claudia Puican

Într-un interviu recent, afirma despre băiețelul lor că este un copil foarte cuminte. De aceea, soția sa, Claudia, i-a propus să mai facă un bebeluș, Totuși, bărbatul consideră că deja este destul de greu să se deplaseze cu tot ceea ce are nevoie Amir, atunci când pleacă în deplasări.

„Chiar în vacanță mă întreba Claudia: „Ce zici, Armin, să mai facem un copil?" I-am zis: „Pfff… Claudia, nu știu, uite cum e cu cărucioare, cu bagaje, cu tot, unde să mai aducem un copil, că nu reușim." Bona nu a fost cu noi, că n-a primit viza pentru Turcia, și a fost puțin mai greu, să zic așa. E și greu, dar și frumos. Noi avem treaba mai ușoară pentru că Claudia îl alăptează, în comparație cu ceilalți, cărora le trebuie lapte praf și toate cele; nu e așa ușor. La noi chiar a fost bine de tot, foarte bine. Nu a plâns, a suportat și căldura, i-a plăcut și în apă, mergeam și dimineața la aerosoli", a spus Armin Nicoară