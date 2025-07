Claudia Puican și-a recăpătat forma de dinainte de naștere. Câte kilograme a slăbit cântăreața și cum a reușit

a dat naștere unui băiețel, în urmă cu trei luni. Artista și partenerul ei, , sunt mai fericiți ca niciodată de când a venit pe lume copilul lor.

Cei doi au dus o luptă până ca femeia să reușească să rămână însărcinată și, odată cu această minune în viața lor, totul s-a schimbat în bine. Artista a reușit să dea jos kilogramele acumulate în sarcină și a dezvăluit care este secretul pierderii în greutate.

Cât și cum a reușit Claudia Puican să slăbească

Cântăreața a acumulat în sarcină în jur de 10-13 kilograme, însă a reușit să slăbească. Se știe faptul că viața de artist presupune multă alergătură și o viață haotică, cu nopți nedormite și mese neregulate. Ei bine, aceasta și-a reînceput activitatea profesională, doar că la viața haotică de artist se adaugă și viața de mamă, când nopțile nu mai sunt nopți, ci zile. Așadar, faptul că nu a reușit să mai mănânce la timp și efortul pe care l-a depus au dus la pierderea în greutate.

„Cred că am ajuns la kilogramele pe care le aveam când am rămas însărcinată. 56 cred că am și când am născut aveam 65, 68, ceva de genul. Nu sunt o norocoasă, chiar stăteam și mă gândeam că la câtă treabă am, nu am timp să mănânc, credeți-mă, deci ăsta e norocul”, a declarat Claudia Puican, la Xtra Night Show, conform

Cum reușește să îmbine viața profesională cu cea de mamă

Claudia Puican și-a reluat activitatea la numai trei săptămâni de la naștere, iar mama, sora și socrii ei o ajută cu băiețelul ei. Totuși, după o noapte de evenimente, artista ajunge acasă, unde redevine mamă și are grijă de pruncul ei.

„Pe weekend îl las ori cu bunica, ori cu sora mea să aibă grijă de el și când ajung acasă, bunica pleacă acasă și eu trebuie să am grijă de el în continuare, chiar dacă nu am dormit toată noaptea, dar nu e nicio problemă pentru că eu abia aștept să ajung la el”, a mai spus cântăreața.