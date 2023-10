Codin Maticiuc i-a propus Pamelei Anderson să joace în „Miami Bici 2″. Reacția actriței l-a lăsat mască: „Uite care e treaba”

de comedie „Miami Bici 2″, a dezvăluit într-un interviu ce reacție a avut Pamela Anderson, când i-a fost propus să apară în filmul românesc.

Codin Maticiuc a dorit să aducă un actor de la Hollywood în „Miami Bici 2″

Codin Maticiuc și echipa sa au dorit să aducă un actor de la Hollywood în „Miami Bici 2″. După ce au exclus și Silvester Stallone din cauza cererilor financiare mari, au considerat că Danny Trejo ar fi o opțiune accesibilă.

„Am zis că ne trebuie un om super cunoscut, după care am început cam care ar fi zona. Și am eliminat automat, în trei secunde de gândire, o zonă de genul Stallone, Schwarzenegger, care sunt ăia mai mari și știm că nu ni-i permitem. Și am zis că din eșantionul al doilea, pe care ni i-am putea permite, care sunt?

Primul a fost Danny Trejo, am zis că este iconic, e personaj negativ, noi aveam nevoie de personaj negativ. Era tot ce aveam noi nevoie și am început discuțiile cu el”, a spus Maticiuc, potrivit .

Ce reacție incredibilă a avut Pamela Anderson

În cele din urmă, Danny Trejo a acceptat oferta de a juca în „Miami Bici 2″. Înainte de această alegere, echipa de producători români a făcut eforturi pentru a discuta cu alte personalități celebre din industrie. Printre acești actori s-au numărat Chuck Norris, Charlie Sheen, Jean Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Michael Madsen și Pamela Anderson.

„Pamela Anderson, când i-am trimis oferta, s-a întors și ni s-a spus «uite care e treaba, nu suntem nici măcar în apropiere cu suma». La unii s-a întors altă sumă, de trei ori mai mare decât dădeam noi. În sensul că, la un moment dat, am fi mers și pe unii din ăia. Noi am dat X. X este suma pe care am plătit-o, până la urmă, pentru Danny. Ofeream tot timpul X și unii ne-au cerut 3X. Dacă nu ne-am fi închis cu acest X, dădeam 3X. Dar la Pamela, spre exemplu, răspunsul a fost «nu sunteți nici măcar în aceeași galaxie»”, a precizat Codin Maticiuc, potrivit sursei citate.