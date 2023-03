Concertul de reuniune A.S.I.A., un eșec total: Sala Palatului pe jumătate goală, probleme cu sonorizarea

Trupa A.S.I.A. a susținut un concert de reuniune în ziua de 6 martie, însă acesta nu s-a desfășurat precum și-au imaginat fetele.

Publicul nu a fost atât de numeros pe cât ar fi sperat, iar sonorizarea a avut numeroase erori pe carcursul spectacolului.

Concertul A.S.I.A., un eșec total

Trup A.S.I.A își dorește o revenire spectaculoasă în lumea muzicii românești, motiv pentru care fetele au organizat un concert grandios la Sala Palatului, care trebuia să le readucă în lumina reflectoarelor. Pe lângă piesele extrem de cunoscute ale trupei, spectacolul a fost completat și personal al fetelor.

Concertul a fost organizat la nu mai puțin de 17 ani de la destrămarea trupei. Totuși lucrurile nu au mers chiar așa cum au sperat fetele, pentru că Sala Palatului a fost pe jumătate goală. Din public au lipsit extrem de multe persoane pe care fetele le așteptau, inclusiv Adrian Ordean, compozitorul care ar fi avut cu ideea formării trupei A.S.I.A. Acesta ar fi lipsit din cauza unor probleme de sănătate.

Cu toate că nu au avut parte de publicul numeros la care au visat, fetele au fost cât se poate de încrezătoare și s-au străduit să ofere un show de neuitat. Fetele au apărut în fața publicului, îmbrăcate integral în roz și pline de viață. Totuși, pe drum au mai apărut și alte probleme, cum ar fi sonorizarea, care nu a fost deloc de partea lor. Pe parcursul concertului se pare ca au existat diverse probleme din acest punct de vedere, scrie .

Trupa A.S.I.A. s-a reunit fără Irina Nicolae

Trupa A.S.I.A. visează să redevină o formație relevantă în industria muzicii românești, tocmai din acest motiv au pus la cale și concertul de la Sala Palatului. Totuși, trupa s-a reunit fără Irina Nicolae, care pentru majoritatea fanilor trupei era un adevărat simbol. Aceasta este una dintre fondatoarele formației și probabil una dintre cele mai cunoscute figuri din trupa care făcea istorie în România anilor 2000. Aceasta a fost înlocuită de Ianna Novac, iar reacția Irinei a fost cât se poate de elegantă.

Irina a dezvăluit într-o postare pe Instagram că și-a cumpărat bilet pentru concertul aniversar, deoarece fetele nu au invitat-o nici măcar în calitate de sepectator. Inlocuirea Irinei a stârnit o serie de controverse, însă Irina a avut o intervenție în care a explicat cât se poate de diplomat situația.

„Este firesc și normal și cred că datorez publicului și oamenilor care ne iubesc să le spun motivul pentru care eu nu voi fi acolo pe scenă. (…) Eu nu mă autoinvit nicăieri. (…) Nu am nicio problemă cu această „nouă” formulă. A fost doar o „bănuială” că eu nu pot veni, (…) nu înțeleg de ce se face acest mare scandal, pentru că la baza nu este unul. (…) Întotdeauna le voi susține și întotdeauna , cu sufletul, cu tot ce pot eu, și de-asta am și ales să fiu de partea publicului, și nu pe scenă, pentru că am înțeles că acolo se reunesc într-o altă formulă. Eu sper că fenomenul ăsta și istoria trupei să meargă mai departe!”, a subliniat Irina Nicolae.

Se pare că pe ultima sută de metri Irina Nicolae s-a răzgândit, doarece aceasta nu a fost văzută la concert.