„M-a lăsat fără cuvinte”. Cum au sărbătorit Medana și Alin Oprea șase ani de relație

și au sărbătorit șase ani de . Medana a declarat că a fost surprinsă de gestul lui Alin, scrie .

6 ani de relație

Medana spune că au avut „dublă sărbătoare”, căci au devenit și „părinții spirituali ai unui cuplu de tineri frumoși”.

„Încă de la ora 6 dimineața, m-am trezit cu un mesaj vocal de la soțul meu, care m-a emoționat profund. La împlinirea celor șase ani de relație, am avut parte de o dublă sărbătoare pentru că am devenit și părinții spirituali ai unui cuplu de tineri frumoși, Alexandra și Marius Giosan. M-am întâlnit cu Alin direct la primărie pentru că veneam fiecare din orașe diferite, el avusese emisiuni și evenimente la București, iar eu am plecat de la Cluj spre munții Apuseni, unde am fost nași”, a declarat Medana Oprea, pentru Click.

Cât despre surpriza solistului de la Talisman, Medana a spus: „Alin m-a lăsat fără cuvinte pentru că mi-a pregătit un aranjament floral superb, cu 101 trandafiri, lucru la care nu mă așteptam, știind cât a fost de ocupat cu proiectele și ce zi încărcată avusese”.

Bucuriile s-au ținut în lanț în cuplu. Solistul a lansat și o melodie nouă.

„O altă mare bucurie a fost lansarea piesei lui >, pe care mi-o dedică mereu, refăcută pe un beat modern, care este adresată atât generației tinere cât și celor care iubesc Talisman, încă de la începuturi. Tot cu ocazia aniversării noastre de șase ani, a lansat și proiectul Romanian Tenors, format din Alin Oprea, Ionuț Dolănescu, Alin Stoica și Sorin Lupu, unde melodia > a intrat în sufletele românilor încă de la prima audiție. Bucuria mea cea mai mare este că în acești 6 ani, Alin a renăscut și am realizat atât de multe împreună, motiv pentru care suntem recunoscători divinității pentru tot ceea ce ne-a oferit. Acolo unde există credință, există speranță iar acolo unde există iubire, există Dumnezeu”, a adăugat Medana.