Coșmarul prin care trece Carmen Șerban, după o intervenție estetică la față: „M-am umflat foarte tare, a trebuit să-mi scoată pe viu toată chestia aia”

Celebra cântăreață, , a povestit ce a ajuns să pățească după ce a ales să își facă o intervenție estetică, mai precis, un .

„Abia ieri am făcut o lună de când m-am operat și am făcut un hematom”

Aceasta spune că s-a operat ca să arate mai bine, însă s-a trezit cu un hematom. Ea a mai povestit că a apelat la alți medic, a primit și tratament, însă măturisește că experiența a marcat-o serios.

“La început de an, mi-am făcut un lifting facial. Nu s-a întâmplat nimic, totul e spre bine, slavă Lui Dumnezeu, doar că abia ieri am făcut o lună de când m-am operat și am făcut un hematom care a apăsat un pic pe un nerv facial și de obicei nu se întâmplă, n-ai de unde să știi, acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau doar să mă vindec și atâta tot. Am găsit o echipă de medici foarte profesioniști.

Eu sunt bine, arăt bine, dar durează puțin acum vindecarea, mai am un pic de lucru. S-a atins un nerv facial, dar nu s-a atins, practic hematomul ăla care s-a creat aici pe obrazul stâng a apăsat pe nervul facial. (…) M-am umflat foarte tare, a trebuit să-mi scoată pe viu toată chestia aia de acolo. Nu s-a ajuns la infecție, pentru că la 5 zile m-au chemat. Acum încă sunt umflată (…) și încă nu pot să râd. (…) Săptămâna trecută, doctoral m-a pus pe perfuzii, zi de zi am fost în perfuzii, am făcut lasere, manual și baleiaje, nu știu ce, dar așa se cheamă”, a povestit Carmen Șerban, la Cristi Brancu, potrivit .