CRBL și fiica sa Alessia trec printr-o perioadă dificilă de fosta sa soție, Elena. Adolescenta de 15 ani s-a mutat în Republica Moldova, unde locuiește alături de mama sa.

Artistul recunoaște că despărțirea a afectat puternic legătura cu fiica lui, care nu mai comunică la fel ca înainte. Acesta spune că încearcă să mențină o relație apropiată, dar distanța și schimbările recente au îngreunat apropierea dintre ei.

Ce a declarat CRBL despre relația cu fiica sa

Potrivit declarațiilor sale, CRBL și fiica sa, Alessia, vorbesc rar, iar artistul se simte neputincios în fața acestei situații. El spune că adolescenta nu îl mai lasă să o cunoască și că s-a schimbat complet. Cântărețul a mărturisit și că tânăra s-a închis în ea și nu mai împărtășește nimic din viața ei personală.

„Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc”, a transmis cântărețul în .

Cum descrie artistul relația cu fata sa

În cadrul podcastului CRBL a vorbit deschis despre legătura tensionată dintre el și fiica sa, Alessia. Artistul a mărturisit că a fost „pus la zid” de adolescentă, însă a ales să răspundă cu răbdare și înțelegere: „M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”.

El crede că timpul va vindeca distanța dintre ei, chiar dacă, momentan, comunicarea este aproape inexistentă. Cântărețul recunoaște că nu poate forța apropierea și că așteaptă ca adolescenta de 15 ani să se redeschidă atunci când va fi pregătită.

Cum a reacționat CRBL la criticile primite după divorț

După despărțirea de soție, CRBL și fiica sa Alessia au fost deseori în atenția publicului. Artistul a declarat că oamenii l-au judecat greșit, considerând că . „Înainte de divorț eram un tată perfect. După, am devenit brusc opusul”, a spus el.

CRBL susține că nu s-a schimbat, ci doar percepția celor din jur a fost diferită. El își dorește să fie în continuare un tată prezent, chiar dacă legătura cu fiica sa este momentan rece.