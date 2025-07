Relația lui CRBL cu actuala sa iubită, Olga, a atras atenția încă de la . Acum, a vorbit despre primele lor luni împreună.

Ce preferă CRBL

Cum îl completează noua iubită

„Eu, de când mă știu, am avut doar relații de lungă durată, una după cealaltă. Nu am avut perioade de burlăcie, în care te distrezi. Nu am avut, nu sunt construit așa! Este, într-adevăr, important de înțeles că, de obicei, după o căsnicie, ambii poate vor o formă de libertate, de distracție, habar nu am. Și la mine există, dar pe termen foarte scurt! Eu când rămân iar singur, nu mă simt bine”, a mărturisit artistul român, miercuri seară, în emisiunea „Cu ochii pe Insulă”, moderată de Bursucu’ la Antena 1, conform .

„Nu pot să le împart încrederea tuturor fetelor cu care mă văd în perioada respectivă. Nu împart nimic, nu pot! În momentul respectiv am câteva conflicte cu mine și nu pot!”, a adăugat el.

„Nici eu nu am știut unde va merge această relație. Am mers pe ce simt, pe ceea ce construiam. M-am îndrăgostit repede, să știi! Așa am simțit. În două luni, puțin, oricum! A fost un contrast între cum arată și vârsta și între cum gândește și este construită. Există un contrast! Voi nu aveți de unde să știți. (…) Completează lipsurile mele. Sunt copil, îmi place să fiu copil, să abordez viața mult mai ușor și mai simplu. Nu pun foarte mult preț pe forma financiară a vieții, care ține de haine, de unde trăiești, ce cumperi și așa mai departe. Mie îmi place să mă joc, să trăiesc! Nu am crezut niciodată că ea, la cum arată, are o doză de bucurie a vieții.”, a spus CRBL.

Tot el a mărturisit că nu știa încă de la început în ce direcția urma să ia o relație dintre cei doi.

„Evident! (n.r. a crezut că e fițoasă) Am văzut-o cum arată, este prețioasă. Am crezut că începem cu fițe. Încercam să o descopăr. Ea avea forma ei de fițe, doar că eu trebuia să le înțeleg, să le accept. A fost greu, nu a fost ușor! Trebuia să înțeleg cum vede viața, o relație, cum vede iubirea, cât de mult își dorește. Am mers din zi în zi și am construit, neștiind unde mergem. Toată lumea zicea, la început, că o să țină puțin, 2 sau 3 luni. Nici măcar noi nu știam cât o să țină!”, a spus acesta.