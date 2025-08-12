Cristi Minculescu, despre perioada comunistă: „Erau vremuri în care fiecare centimetru de păr în plus însemna o oră în minus de liniște”

Cristi Minculescu, vocea inconfundabilă a trupei Iris, a vorbit despre perioada și pe care le-a întâmpinat atunci.

„Erau vremuri în care fiecare centimetru de păr în plus însemna o oră în minus de liniște. (râde) Dar tocmai asta făcea totul mai intens. Adevărul e că atunci nici nu-mi trecea prin cap că sunt «rock star» – nu se folosea apelativul, iar eu nu conștientizam asta”, a spus Cristi Minculescu.

„Doar simțeam că se nasc pasiuni arzătoare în public, că oamenii trăiau cu o intensitate greu de explicat azi. Era, însă, și o nesiguranță ucigătoare. Fiecare concert era trăit ca și cum ar putea fi ultimul. Nu știai niciodată ce va urma, dacă vei mai putea cânta, dacă vei mai avea voie. Atmosfera era încărcată și fragilă, dar tocmai de-asta era vie”, a adăugat, pentru

„Viața de zi cu zi, în schimb, nu era deloc glamouroasă. Nu aveai resurse, nu aveai opțiuni, nu aveai confortul de acum. Pe atunci, era considerat «excentric» să ai o cameră de hotel cu căldură sau o prăjitură la cină. Azi, sky is the limit”, a declarat artistul.

„ Atunci… te bucurai de ce aveai și îți puneai tot focul în muzică. Cu siguranță, imaginea perfectă de pe scenă, care făcea mulți puști să viseze la o carieră similară, ascundea mii de ore de muncă, efort, renunțări, poate concesii…”, a mai spus Cristi Minculescu.