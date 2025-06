Cu ce se ocupă iubitul Alexandrei Ungureanu? Ce spune artista despre posibilitatea de a avea un copil  

După mai multe relații nefericite, Alexandra Ungureanu și-a găsit, în sfârșit, linitea în brațele actualului său partener. Artista se mândrește cu relația lor și mai ales cu iubitul ei, șef la un restaurant de top din Anglia.

În câteva zile, cântăreața își va înfrunta din nou teama de avion pentru că urmează să plece la iubitul ei.

„A fost el în țară, ne-am văzut acum câteva zile. Muncim mult, amândoi. Vineri plec eu la el. E sătul de gătit și să facă meniuri. Cred că ar prefera ca atunci când vine acasă să mai găsească și el ceva pe masă.

Cât a mai muncit el și am mai stat pe acolo, am mai făcut și eu câte ceva. Am păzit o țelină la cuptor vreo două ore și nu a ieșit nici moale, nici crocantă…Am avut trei tentative de a găti… Sunt un om harnic și responsabil dar nu am talent. Pasiunea mea e să spăl vasele…”, a mărturisit artista, pentru .

Alexandra Ungureanu vrea să-și facă propria tabără de muzică

La 43 de ani, Alexandra Ungureanu pare să fi renunțat la ideea de a mai avea un copil. În trecut, artista s-a confruntat și cu câteva probleme medicale, endometrioza, iar la un moment dat, chiar a declarat că ia în calcul adopția.

Acum însă, Alexandra Ungureanu mărturisește că, dacă din punctul de vedere al sănătății totul ar fi bine, s-ar bucura să devină mamă.

„Nu e vorba de răbdare, medical vorbind trebuie să fie totul în regulă. De ce nu? Aș vrea…”, a mărturisit artista.

Și pe plan profesional, cântăreața are planuri mari. Își dorește să lanseze o de muzică pentru copii, la Toplița, însă cel puțin momentan, încearcă să înțeleagă procesele birocratice din spatele unui proiect de o așa amplaore.

„Aduc artiști, colegi de breaslă, care se pricep să lucreze cu copiii. Mi se pare interesant să le ofer copiilor această perspectivă, cu oameni care se pricep, la munte, la Toplița, unde o să fie și foarte distractiv. E un proiect pe care mi-aș dori să îl fac pe termen lung, deocamdată învăț ce e de făcut, partea birocratică, avize…”, a spus Alexandra Ungureanu.