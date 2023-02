Cu expoziții la New York dar cu inima în România, o ieșeancă celebră cucerește lumea

A studiat la Iași, s-a perfecționat în Marea Britanie dar cunoaște celebritatea decât în Statele Unite ale Americii.

Este povestea ieșencei Camelia Aveloaiei Skikos care și-a visul în realitate, relatează .

Cariera sa își are rădăcinile în copilăria acesteia, pe vremea comunismului, când modalitatea de a evada din realitatea acelor vremuri era să deseneze: nu își imagina probabil pe atunci că pasiunea o va purta peste ocean.

La zeci de ani distanță, celebritățile din domeniul modei vorbesc despre Camelia ca fiind unul dintre cei mai talentați designeri pentru femei din lume.

Amintirile negre din comunism i-au dat aripi să lupte pentru un viitor mai bun

Creatoarea de modă își amintește de Iașul copilăriei, de anii de școală într-un cartier muncitoresc, la începutul anilor ’80.

„Unii profesori din şcoala respectivă ne >, spunându-ne că oricum vom ajunge toţi muncitori în fabrici şi uzine, deci viitorul nu suna foarte optimist pentru mine. Desenam mereu şi mai mult pe ascuns, deoarece eram foarte timidă, iar creativitatea nu era foarte încurajată în acea perioadă”, își amintește Camelia Skikos.

Mama a fost cea care a avut un rol extrem de important în viața sa

„Viaţa mea s-a schimbat radical în momentul în care mama a descoperit toate desenele făcute de mine în timp ce pretindeam că studiez la matematică. Mă aşteptam să fiu certată, însă ea a luat teancul de desene, le-a arătat profesoarei de desen şi împreună au hotărât că musai trebuie să urmez o carieră în domeniul artei şi să dau admiterea la Liceul de Artă, iar apoi la Universitatea de Artă”, își amintește faimoasa artistă.

Expoziții de succes pe cele mai faimoase scene ale modei

Februarie a dat startul unuia dintre cele mai importante evenimente ale sezonului din industria modei la nivel mondial, New York Fashion Week 2023 (NYFW 2023), unde, printre colecţiile de toamnă-iarnă 2023 ale celor mai talentaţi designeri ai momentului se evidențiază numele româncei.

Expoziția de artă şi modă a Cameliei Skikos, intitulată „IMAGO”, pune în evidență un vocabular stilistic foarte personal, alimentat de fascinația față de modul în care vestimentația are un impact asupra vieții noastre de zi cu zi și ilustrat prin 20 de creații vestimentare selectate dintre cele mai recente colecții ale creatoarei româno-americane: „Language of Goddess” (2020), inspirată din cultura antică Cucuteni, „Permission to Bloom” (2021/2022), inspirată de picturile poetice şi simbolice ale celebrei artiste Georgia O’Keeffe, şi „Imago” (2023), care face referire la universul biologic al insectelor – relatează Adevărul.

Dorul de Iași nu poate fi stins

Foarte activă pe , ține legătura cu românii și publică cele mai noi creații vestimentare.

Marcată de suferințele din anii grei de comunism, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, creatoarea de modă a sărit în ajutorul refugiaților punând apartamentul ei din Iași la dispoziția unei familii care căuta o șansă nouă din calea războiului.

„Mă alătur și eu celor care oferă adăpost refugiaților din Ucraina care ajung în Iași, România. Eu nu sunt acolo, însă apartamentul meu din Iași e gol. Dacă știți pe cineva care are nevoie, contactați-mă”, scria pe Facebook Camelia Skikos, în februarie 2022.

La scurt timp, ieșeanca anunța că o familie cu doi copii, din Ucraina era așteptată cu drag în apartamentul său din Capitala Moldovei.