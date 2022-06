Cum a ajuns Damian Drăghici să cerșească în Grecia. Artistul a trecut prin calvar: „Am fost umilit de foarte multe ori”

Damian Drăghici este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din lumea showbizului autohton. Vedeta se bucură de aprecierea publicului și este așteptat în mai multe țări și orașe. Naistul a reușit să-și construiască o carieră de succes și încasează sume uriașe de bani, însă, artistul a trecut prin clipe cumplite și a fost nevoit să cerșească în Grecia.

Dramele lui Damian Drăghici

„Cerșeală. Cântam cu instrumentul pe la mese. Lumea spunea că ‘Nu cerșeai, cântai’. Nu, mă duceam cu instrumentul pe la masă și mă băgam în nasul omului în timp ce mânca, asta ca să iau bani. Trebuie să ai tupeu! Dacă ai tupeu, faci bani, dacă nu ai tupeu, stai într-o parte. (…)

Am fost umilit de foarte multe ori. Au fost momente în care am spart naiul, l-am făcut bucăți, de nervi, de frustrare. De două ori am spart naiul de supărare. De multe ori plângeam. A fost foarte greu! . Trebuie să crezi în tine! Nimeni nu o să creadă în tine mai mult decât crezi tu în tine”, a mărturisit cântărețul, citat de

Damian Drăghici și-a găsit liniștea în brațele unei tinere

În toamna anului 2018, muzicianul Damian Drăghici și-a încercat norocul pentru a treia oara, cerând-o în căsătorie pe Cristina Stroe, după două mariaje eșuate. Se pare că de data aceasta, , pentru că femeia mai tânără cu 23 de ani l-a făcut pentru a doua oră tătic.

Cristina Stroe are 29 de ani, este originară din Râmnicu Sărat și a devenit cunoscută după ce, în 2016 și-a încercat norocul la emisiunea ”Vocea României” cu piesa Aurei Urziceanu „Dor de viață”. Mai apoi a fost cooptată în trupa Andrei si l-a cunoscut pe Damian Drăghici, cu care a colaborat in spectacolele artistului.

Damian Drăghici suferă de o boală cumplită

Damian Drăghici suferă de ADHD. ADHD este o boală ce afectează creierul unei persoane, în special al copiilor.

„Nu este evident că am ADHD? Îmi zboară mintea în continuu. Am început să cânt la țambal la 3 ani și ‘datorită’ ADHD –ului m-am lăsat după vreo șase luni de zile, m-am apucat de pian, iarăși m-am lăsat, m-am apucat de bass, iarăși m-am lăsat, de tobe, iarăși m-am lăsat.

Cred că și de nai m-aș fi lăsat dacă nu s-ar fi întâmplat un mic incident la ansamblul UTC –ului: am cântat greșit și m-au făcut băieții să mă simt prost, iar asta m-a motivat să studiez. Dar nu a fost motivația potrivită, nu a fost din dragoste, ci a fost doar ambiție.

Tot ce am făcut în viața mea am făcut datorită ADHD-ului, , ci înseamnă că în momentul acela nu ești acolo, nu ești prezent, ți-ai dori să fii în altă parte, pentru că ți-ai făcut alte filme.

S-a întâmplat ceva în copilărie, o traumă… asta e explicația științifică”, spunea artistul cu mai mult timp în urmă, potrivit .