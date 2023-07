Cum a apărut theo Rose la plajă. Toată lumea a remarcat detaliul

Theo Rose a devenit de curând mamă. În vârstă de 25 de ani, artista a dus pe lume primul său copil, un băiețel pe nume Sasha Ioan. Chiar dacă a , ea se declară mulțumită, pentru că oricum își dorea să mai crească puțin în greutate. Recent, vedeta s-a afișat fără rețineri în costum de baie, iar fanii au fost surprinși când au văzut cum arată.

Vedeta, mulțumită de corpul ei

Theo Rose se află în vacanță alături de Sasha și iubitul ei, Anghel Damian. Mai mult, părinții ei au însoțit-o pe artistă pe litoral, conform Cancan.

Artista își ține mereu fanii la curent cu toate noutățile din viața ei, iar zilele acestea a postat mai multe imagini din vacanță, atât cu Sasha, cât și cu părinții ei. Printre acele poze se află și câteva doar cu ea, în costum de baie.

„Corp nou”, a spus Theo Rose, ca descriere la fotografia postată pe rețelele sociale, în care poartă un costum de baie. Ea s-a recuperat după sarcină, iar kilogramele acumulate pe perioada sarcinii sunt binevenite pentru ea, pentru că abia acum a ajuns la aspectul fizic pe care și-l dorea, dar speră să se mențină în această formă fizică.

Ea mai este mândră de bustul ei, care acum este mai generos. „Am trăit să o văd și pe asta”, a mai zis Theo Rose.

Cântăreața, ajutată de bunici în creșterea copilului

Într-un videoclip postat zilele trecute pe rețelele sociale, artista a declarat că

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: aș fi zis: ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit? Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul, tocmai acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă…

Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile, trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa, două nopți să stea bunica cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare…

Se joacă cu el, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose, într-o notă amuzantă, pe Instagram.