Cum a reacționat Andra Măruță, după ce mai multe persoane i-au spus că s-a îngrășat: „Asta e, domne”

Andra Măruță este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite vedete din România. De-a lungul timpului, Andra s-a făcut remarcată atât prin intermediul aparițiilor sale pe scenele din țară, cât și prin melodiile din repertoriul său, publicate în special pe YouTube. Odată cu trecerea timpului, cântăreața , iar în prezent este urmărită de peste două milioane de persoane pe Instagram.

Reacția Andrei Măruță, după ce i s-a reproșat că s-a îngrășat

Andra Măruță a fost criticată în ultima perioadă, mai întâi pentru că , apoi după ce a mers în vacanță, în Dubai, iar acum pentru că s-a îngrășat.

Recent, vedeta din cadrul juriului „Românii au talent” a mărturisit că se simte bine așa cum este și că nu vrea să mai facă niciun efort pentru a avea o siluetă de invidiat.

„M-am chinuit anul trecut să slăbesc, acum nu mă mai chinui. Asta e, domne. Sunt asumată, sunt o grăsuță frumoasă”, a declarat Andra Măruță.

În trecut, cunoscuta cântăreață a mai încercat să slăbească, după ce în pandemie a luat câteva kilograme în plus, pentru că a mâncat foarte mult.

,,Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu, după 20 de ani de carieră, să mănânc ce vreau eu, fără niciun fel de restricție. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme, iar la un moment dat am simțit să fac lucrul acesta. Iar acum am 64, am 63,5 de fapt. Sper să fie tot în scădere și să ajung la kilogramele dorite”, a spus Andra acum ceva vreme, scrie .

Ironii la adresa Andrei, după ce a plecat în vacanță în Dubai: „L-ai luat și pe el?”

Pentru a se bucura de câteva zile de relaxare, Andra și Cătălin Măruță au plecat într-o vacanță, în Dubai. După valul de critici la adresa Evei Măruță, făcându-se glume pe seama aspectului său fizic care seamănă izbitor cu Jean de la Craiova.

„L-ai luat și pe Jean de la Craiova?”/ „Aleargă mai mult să slăbești”, sunt doar câteva dintre comentariile din ultima perioadă.