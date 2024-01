Cum a reacționat Cristina Șișcanu când o femeie i-a cerut 1.000 lei pentru o zi de curățenie la ea acasă: „Oameni buni, ați înnebunit?” (VIDEO)

Cristina Șișcanu se numără printre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune de la noi din țară. În vârstă de 39 de ani, soția lui Mădălin Ionescu în momentul în care a aflat ce sumă a cerut o femeie pentru o zi de muncă la ea acasă.

Suma cerută pentru o zi de muncă în casa vedetei

Cristina Șișcanu este o persoană activă în social media și zilnic cu activitățile pe care le desfășoară. De această dată vedeta a ținut să le povestească fanilor într-un video postat pe pagina sa de Facebook că a avut parte de o propunere neașteptată.

După ce a rămas fără menajeră, aceasta a anunțat că are nevoie de o persoană care să o ajute la curățenie. În scurt timp propunerile au început să apară.

„Mi-a scris o doamnă că ea cunoaște o doamnă foarte bună care vine cu tot cu aspiratorul ei special, cu toți detergenții. Vine și face curat lună o zi întreagă și cere 1.000 de lei per prezență, pe zi. ? Cum e posibil așa ceva?

1.000 de lei pe zi, ca și cum doamna respectivă e o firmă de curățenie. A zis că e foarte bună și lasă lună. Și am întrebat-o: asta înseamnă că 5 zile, adică aproximativ 5×4, 20 de zile înseamnă 20.000 de lei? Și toamna îmi răspunde: „da”.

20.000 de lei vă dați seama ce salariu? Nu știu ce salariu. Probabil e cu factură sau nu știu cum e. Eu câteodată stau și mă gândesc, oamenii nu au o viziune reală asupra unor lucruri. Asta voiam să vă împărtășesc și să vă întreb care sunt prețurile. Cum se plătește pe oră, pe zi, sau cum e mai convenabil ca să fie mulțumite ambele părți?”, a povestit Cristina Șișcanu, notează .

De ce s-a certat Cristina Șișcanu cu menajera ei, care a demisionat

De anul trecut, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu și-au angajat o menajeră, pentru a putea face față cu treburile casnice, având o locuință destul de mare.

De două ori pe săptămână, o femeie o ajuta pe prezentatoare la curățenie, iar uneori chiar băga la spălat și călca hainele. Asta până când, recent, femeia , care s-a deteriorat din cauza temperaturii prea mari a apei.

„Am avut o doamnă care mă ajuta la curățenie de două ori pe săptămână, cam de un an cred că era la noi. Dar ajutatul ei știți cum era? Venea și ștergea praful, practic asta era treaba ei principală. Acolo, la bucătărie, mai băga farfuriile în mașina de spălat, care nu intrau, le spăla ea, dar de două ori pe săptămână venea.

Dar mai băga și haine la spălat și călca. Și se întâmpla să fie puține haine la călcat pentru că atunci când venea nu putea să spele, nu se uscau. (…) Dar ea când venea stătea doar câteva ore, ceea ce nu e în regulă, mai ales că e o casă mare. Ce s-a întâmplat astăzi? De fapt… săptămâna trecută. Eu voiam să mă îmbrac cu acest costum pe care vi l-am prezentat. Mi l-am cumpărat în toamnă, din cașmir, am dat mulți bani, cred că puloverul și pantalonii ajungeau la 1.000 de lei. (…)

Sâmbătă am vrut să mă îmbrac cu el, am văzut cum e, era un pulover mare, mărimea L. Am luat acest pulover, trebuia să fie L și când mă uit, mă uit și la pantaloni… pantalonii care erau lungi au ajuns să fie sub genunchi.

L-a spălat doamna, ca să nu zic numele. Cum să nu știi că asta se spală de mână sau la mașina de spălat, la programul pentru lână, la o temperatură joasă? (…) Eu am observat la ea niște automatisme, arunca hainele”, a explicat Cristina Șișcanu, pe Facebook.