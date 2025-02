Cum a reacționat fetița lui Sore după despărțirea părinților ei. „Copiii se adaptează foarte bine”

Despărțirea de soțul ei, Mircea Julien, a învățat-o pe Sore multe lucruri, în primul rând să prioritizeze acele aspecte din viața ei care o fac fericită. În ceea ce privește modul în care își crește fiica, pe Erin, cântăreața mărturisește că este atentă să îmbine utilul cu plăcutul.

Sore și Mircea Julien s-au despărțit în urmă cu un an și jumătate, după o relație de opt ani. Cei doi și-au întemeiat o familie și au devenit părinții unei fetițe. Deși momentul separării a fost unul dificil, cântăreața susține că a reușit să treacă peste și să-și găsească echilibrul și fericirea.

„Mi-am dorit să fiu exemplul trăirii autentice”

Invitată în cadrul unui podcast, a mărturisit că își dorește ca atunci când Erin se va gândi la ea să își aducă aminte o persoană fericită. Pentru că acesta a devenit unul dintre scopurile ei, cântăreața a decis să aducă îmbunătățiri vieții sale.

„Au fost momente în care m-am întrebat ce aș vrea ca fata mea să gândească despre mine când va fi ea mare și se va apuca să mă descrie sau se va gândi în mintea ei. Și mi-am dorit să fiu exemplul trăirii autentice. Adică eu vreau ca ea să se gândească că mama a făcut tot ce i-a stat în putință să fie fericită, ca să fiu și eu fericită”, a povestit Sore, în cadrul podcastului , potrivit .

„Am văzut și pe copil cât de fericit este și cât de ok este cu schimbarea”

Sore a subliniat faptul că nu e de acord cu mentalitatea care îndeamnă femeile să facă sacrificii supreme pentru a-și exprima dragostea față de familie. Cântăreața a precizat că existe momente în care renunță la anumite plăceri pentru a-și dedica timpul micuței sale, dar compensează acele situații cu unele în care face lucruri exclusiv pentru ea și bunăstarea ei.

„Noi am fost crescuți de o generație de femei sau de generații de femei care au înțeles că sacrificiul este dovada supremă de iubire și da, este adevărat, pe de o parte, că și noi sacrificăm poate, nu știu niște proiecte, niște lucruri, timpul cu fetele, timpul cu soțul pentru copii, dar nu în totalitate. Ori, în generațiile de femei din urma noastră au înțeles că sacrificiul total este cea mai mare dovadă de iubire și eu nu sunt de acord. Am văzut și pe pielea mea, când am început să fiu fericită, am văzut și pe copil cât de fericit este și cât de ok este cu schimbarea. Copiii se adaptează foarte bine, foarte ușor și foarte bine. Dacă exemplul lor este iubirea în toate formele ei, nu are cum să nu evolueze frumos”, a mai spus Sore.