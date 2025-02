Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au ales o școală privată pentru copiii lor: „Este o combinație între sistemul românesc și cel finlandez. E o rețetă destul de reușită”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au ales o școală privată pentru copiii lor, Antonia și Eduard Mikael. Unitatea de învățământ îmbină sistemul finlandez cu cel românesc și „e o rețetă destul de reușită”.

Giulia Anghelescu, despre școala unde merg copiii ei

„Copiii noștri sunt la o școală privată. Antonia trece a opta anul acesta, așa că nu știu încotro va dori să meargă la liceu. Vom vedea. Ne-am dorit foarte mult ca Antonia și Mika să învețe în sistemul finlandez. Bine, e o combinație între cel românesc și cel finlandez, dar e o rețetă destul de reușită și sperăm să primim cât mai multe influențe din partea sistemului finlandez, pentru că, dacă e să ne uităm pe cifre, la ei merge chiar foarte bine”, a spus Giulia Anghelescu, pentru

Eduard Mikael are abia 10 ani, dar Antonia va da anul acesta Evaluarea Națională și-și va alege un liceu. Giulia spune că își va susține fiica dacă aceasta va dori, mai târziu, să meargă la o facultate în străinătate.

„Antonia nu s-a decis ce vrea să facă, dar indiferent de decizia pe care o va lua, o vom sprijini. Mika e deocamdată prea mic, el abia face 10 ani. El se distrează încă la școală. Sunt amândoi la aceeași unitate de învățământ”, a mai susținut Giulia.

Și alte vedete își duc copiii la școli private

Și alte vedete au ales învățământul privat, în detrimentul celui public, din motive dintre cele mai diverse.

„Nu știu dacă e mai sigur sistemul privat, dar știu că ne concentrăm pe abilitățile lor și pe ce sunt ei foarte buni. Consider că învățatul în exces la toate materiile nu cred că e benefic și atunci vrem să ne focusăm pe talentele lor, pe ceea ce ei sunt capabili și îi încurajăm să își descopere pasiunea cât mai repede în viață și să meargă pe drumul acela”,

În schimb, Simona Pătruleasa : „Ingrid este acum la privat. Am avut niște dezamăgiri în sistemul de stat și am ales pentru siguranță. Îmi doream mai multe reguli, îmi doream uniformă, îmi doream să nu fie telefon la școală și pentru că în sistemul de stat nu existau regulile astea, am preferat să o mutăm undeva unde există”.