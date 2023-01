Cum a reacționat Oana Roman după ce Marius Elisei a declarat nu vrea să mai audă de ea: „Vreau să îi mulțumesc public”

Oana Roman și Marius Elisei . Au decis să meargă pe drumuri separate, iar de această dată, separarea pare definitivă.

Cei doi treceau de multă vreme prin momente grele. Cu toate că și-au mai dat o șansă, se pare că lucrurile n-au luat o întorsătură favorabilă. Mai mult, aceștia au început să-și arunce cuvinte grele.

Reacția Oanei Roman după Marius Elisei a spus că nu vrea să mai audă de ea

Prima care a anunțat despărțirea de tatăl fetiței sale a fost Oana Roman. Potrivit acesteia, Marius Elisei a părăsit locuința lor, lăsând-o singură cu fetița lor și celelalte responsabilități.

Ulterior, Marius a confirmat că nu mai formează un cuplu cu vedeta și că nici nu își mai dorește vreodată să aibă legătură cu ea.

„Da, este adevărat! E treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună și nu mai vreau să am legătură cu aceasta fată. Nu mai locuiesc cu ea. E treaba noastră cum vom face cu fetița. Detaliile interioare trebuie să rămână în interior, nu totul trebuie să fie făcut public”, a declarat Marius Elisei, potrivit .

La scurt timp după ce declarația fostului soț, Oana Roman a avut o primă reacție: „Vreau să îi mulțumesc public pentru că, deși am aproape 47 de ani, el mă vede fată”, a scris ea, pe pagina sa de Instagram.

De ce s-au despărțit Oana Roman și Marius Elisei

În mesajul de pe rețeaua de socializare, Oana afirmă că cei doi vedeau viața în moduri extrem de diferite.

„Acum vor curge râuri de cerneală, cum s-ar spune, vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi.

Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. . Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a spus Oana Roman, pe Instagram.