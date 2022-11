Cum a reacționat soțul Roxanei Hulpe la vestea că va deveni tată: „Nu m-am abținut, soțul meu vorbea la telefon și i-am pus testul în față”

Roxana Hulpe trăiește, în momentul de față, cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Vedeta de la PRO TV este gravidă cu primul ei copil și urmează să devină mama unei fetițe, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu alesul inimii sale.

În noul număr al revistei VIVA!, într-o confesiune de suflet, prezentatoarea TV a povestit ce reacție a avut partenerul ei când a aflat că va fi tată.

Cum a aflat Roxana Hulpe că este însărcinată

„Pe 1 iunie anul acesta, de ziua mea de naștere, am organizat o petrecere la mare, în Constanța, pe plajă, cu toți oamenii dragi mie. Am purtat o rochie albă lungă, o prietenă mi-a adus o coroniță cu flori albe, totul era minunat. Invitații ne felicitau pentru petrecere, părea că e o mini nuntă și s-a glumit mult pe această temă. La miezul nopții, când am primit tortul și am suflat în lumănări, mi-am zis în gând: „Doamne, !. Apoi, am dansat până la răsărit desculță și am sărit încontinuu”, a povestit vedeta într-un interviu pentru .

Aceasta a mai povestit că la două zile după aniversarea ei, pe data de 3 iunie, a simțit nevoia, fără un motiv anume, să facă un test de sarcină, al cărui rezultat a fost pozitiv.

Cum și-a anunțat vedeta soțul că urma să devină tată

„Eram la masa de prânz într-un local din Mamaia, evident că nu m-am abținut, soțul meu vorbea la telefon și i-am așezat testul în față. S-a blocat, a tras niște aer proaspăt de pe plajă singur, iar ce a urmat a fost un val de bucurie și dragoste. Așa a fost să fie, la 48 de ore de la suflatul în lumânări, dorința avea deja formă clară”, a povestit aceasta momentul emoționant.

Vedeta a mai povestit că și-o imaginează zilnic pe micuță și momentele ce vor urma alături de ea. În schimb, susține că nu se documentează foarte mult cu privire la , deoarece consideră că va învăța alături de fiica ei tot ce va fi necesar.

„Una peste alta, cred că va fi frumos tare, îmi doresc doar să o văd sănătoasă, pentru că, din acel moment, ne învățăm una pe alta ce e cu viața asta, important e să ne bucurăm de fiecare moment și să nu cădem în capcana panicii”, a menționat vedeta.